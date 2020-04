Varesotto, contagi in calo ma crescono i decessi

Sono arrivati a quota 2.340 i contagiati da Covid-19 in provincia di Varese: il dato di oggi, giovedì 23 aprile, ha dunque visto un incremento di 38 unità rispetto a quello totale del giorno precedente. Cifra in miglioramento, a livello assoluto, visto che ancora mercoledì il nostro territorio aveva fatto segnare un +51. È invece decisamente dolorosa la conta delle vittime: nel Varesotto sono state ben 17 nel corso delle ultime 24 ore per un totale di 298 dall’inizio dell’epidemia.

Nella consueta conferenza stampa regionale, tenuta quest’oggi dall’assessore alla Protezione Civile, Pietro Foroni, il quadro che emerge a livello complessivo parla di oltre mille contagi in più (1.073) che porta il totale a superare quota 70mila (70.650 per la precisione). Duecento, invece, i morti con una sommatoria che si avvicina in maniera inesorabile a 13mila decessi: oggi sono 12.940, quindi domani questa “barriera” sarà inesorabilmente superata.

Dove si vede un dato positivo è nel numero dei ricoverati in terapia intensiva, sceso quest’ultimo al di sotto delle 800 unità: -27 rispetto al mercoledì, 790 in tutto. Sempre dagli ospedali, cala anche il numero dei ricoverati nei reparti “ordinari” a causa del coronavirus: 500 in meno rispetto al rilevamento precedente. «Non dobbiamo però pensare che tutto sia risolto – ha però sottolineato Foroni – per continuare ad avere un miglioramento è necessario proseguire a rispettare le norme che sono state date. I dati sono positivi ma la battaglia è ancora lunga, non si può avere un atteggiamento leggero o troppo ottimistico».

Per quanto riguarda il dato nei singoli comuni della provincia, va segnalato un preoccupante aumenti di casi a Busto Arsizio, ben 15 in più rispetto a mercoledì: in città si arriva quindi a un totale di 244 contagiati contro i 215 di Varese, con il capoluogo che oggi conta un solo caso in più. In tutto sono sei i comuni oltre quota 100: gli altri sono nell’ordine Saronno con 138 (+2), Gallarate con 132 (+8), Laveno Mombello con 111 (+1) e Cocquio Trevisago con 104 (stabile). Vale sempre la pena ricordare che negli ultimi due casi è molto forte l’incidenza delle due strutture, la RSA Menotti-Bassani e la RSD Sacra Famiglia, dove si sono sviluppati focolai di Covid-19. Discorso simile per Malnate che pure resta stabile con 97 infettati.

I casi nei 20 comuni della provincia più colpiti

BUSTO ARSIZIO 244

VARESE 215

SARONNO 138

GALLARATE 132

LAVENO-MOMBELLO 111

COCQUIO-TREVISAGO 104

MALNATE 97

CARONNO PERTUSELLA 74

TRADATE 60

SOMMA LOMBARDO 60

CASTELLANZA 52

CASSANO MAGNAGO 46

LONATE POZZOLO 43

GORLA MINORE 38

OLGIATE OLONA 32

CARDANO AL CAMPO 30

ORIGGIO 28

FERNO 26

SAMARATE 25

VERGIATE 25

I casi per provincia