Coronavirus: tutti gli aggiornamenti dal 1 all’8 marzo

DOMENICA 8 MARZO

ORE 21.00

Nuovo caso di contagio in Valceresio, dopo i due di Arcisate in serata il sindaco Marco Cavallin ha confermato un caso ad Induno Olona

ORE 12,30

Il decalogo di quello che si può fare e di quello che non si può fare con le nuove disposizioni del governo

ORE 11.30

Il nuovo decreto che rende ancora più stringenti le regole contro il coronavirus per i cittadini in Lombardia e in 14 province fuori dalla regione è stato firmato questa notte (domenica).

ORE 10,30

Seconda vittima nel Varesotto. Era residente ad Albizzate

SABATO 7 MARZO

ORE 19.30

Giulio Gallera: “Chiesto al Governo misure forti”

ORE 19.00

Il Sindaco: “Non c’è nessuno contagiato a Fagnano Olona”

ORE 18.30

Protezione civile, i dati aggiornati, oltre 5000 i contagi in Italia

ORE18.00

Lo scrive il ‘Coordinamento delle terapie intensive della Lombardia’ in un documento inviato oggi al presidente della Lombardia



ORE 17.30

Il risultato della videoconferenza fra Regione e sindaci lombardi

ORE 17.00

Positivo dipendente di Palazzo Pirelli

ORE 16.45

Sono cinque i contagi a Caronno Pertusella

ORE 16.30

Due squadre di pompieri novaresi in in quarantena

ORE 15.30

Busto, muore anziano, era positivo al coronavirus

ORE 14.30

La solidarietà di Fontana al collega ZingarettiBusto, muore anziano, era positivo al coronavirus

ORE 14.00

Zingaretti: “Positivo al coronavirus“

ORE 13

Il sindaco di Varese propone di utilizzare l’ex clinica Quiete per fronteggiare l’emergenza

ORE 12

Un contagio a Tradate, sindaco istituisce Coc Un contagio a Tradate, attivato il Centro operativo comunale

ORE 9.00

Le misure dell’ultimo Consiglio dei ministri

VENERDI’ 6 MARZO

ORE 21.30

La riorganizzazione dell’ospedale di Busto per affrontare l’emergenza

ORE 19.30

LA SOSPENSIONE DELLA ATTIVITÀ AMBULATORIALI – Gallera dato delle precisazioni circa l’annuncio della chiusura delle attività ambulatoriali:

«Stiamo facendo inserire nel Decreto legge la facoltà di sospendere le attività ambulatoriali. Lunedì approveremo in Giunta una delibera che darà indicazioni alle strutture ospedaliere su come gestire in maniera opportuna i pazienti che arriveranno. Le strutture dovranno ridurre l’attività ambulatoriale mantenendo quella urgente e non differibile. Si potranno continuare a svolgere anche fisioterapia o psichiatria perché effettuate da personale che non verrebbe utilizzato per i pazienti Covid’.

ORE 19.00

Un operatore sanitario dell’Ospedale Sant’Anna trovato positivo al coronavirus. Questa sera si procederà con la sanificazione del blocco operatorio in cui lavorava la persona positiva.

ORE 18.50

Salgono a 33 i contagi accertati in Canton Ticino. Le autorità cantonali chiedono il supporto dell’esercito, riducono visite ed accessi alle case di risposo e vietano le manifestazioni pubbliche con più di 150 persone.

ORE 18.30

Il punto a livello nazionale fatto dalla Protezione Civile

414 dimessi e guariti

41 persone decedute, 25 in Lombardia, 8 in Emilia Romagna, 4 in Veneto, 2 in Liguria, 2 Piemonte

fascia di età colpita 66 anni – 94 anni persone fragili con diverse patologie

i casi positivi sono 3.296 in tutte le regioni, 590 in più, di cui: 280 in Lombardia, 142 Emilia Romagna 142 persone, in veneto 35 persone

i ricoverati con sintomi 1.790

in isolamento domiciliare 1.155

in terapia intensiva 351 persone

Non ci sono stati particolari criticità negli ospedali

Percentuali

10,73% guariti del totale dei colpiti

3,84% deceduti sul totale dei colpiti

2.269 uomini impiegati suddivisi tra dipartimento forze armate e forze di polizia volontario e volontarie della protezione civile

Incrementato il numero tende (361) installate all’esterno degli ospedali per il triage

ORE 18.00

Dati del 6 Marzo

Contagi: 2612 + 561

Ospedalizzati: 1622 + 453

Terapia intensiva 309 + 65

Decessi 135 + 37

PROVINCIA

BG 623

BS 182

CO 11

CR 452

LC 11

LO 739

MB 20

MI 267

MN 32

PV 180

SO 4

VA 23

In diretta da Palazzo Lombardia



ORE 17.20

In diretta da Bellinzona la conferenza stampa del Consiglio di Stato. Due nuovi casi a Chiasso, nella casa di riposo. In tutto sono circa 20 i casi totali in Canton Ticino



ORE 15.30

Le linee guida della protezione civile nel caso si venisse contagiati dal Coronavirus

ORE 15: Tre nuovi casi a Caronno Pertusella

ORE 14.25

La conferenza stampa in diretta dal Palazzo federale di Berna delle autorità svizzere con gli aggiornamenti relativi al Coronavirus.

In Svizzera aumentano i casi di infezione da Coronavirus.

Ecco alcune indicazioni e notizie date dalle autorità elvetiche. Daniel Koch, capo divisione malattie trasmissibili all’Ufficio federale della sanità pubblica, ha aggiornato la situazione in Svizzera: sono 210 i casi diagnosticati, l’unico decesso resta quello di una 74enne nel canton Vaud. I test negativi superano i 3.500

Le autorità confermano: non si chiudono le scuole, se non in casi specifici con contagi conclamati in classe. I bambini malati devono restare a casa, ma quelli sani devono continuare a recarsi in aula altrimenti devono essere curati dai nonni e questa non è la soluzione ottimale. Non affollate il pronto soccorso se non è strettamente necessario. Se siete sani non andate a farvi fare il test, ma deve farlo solo chi è gravemente malato. Evitate i luoghi affollati nelle ore di punta. L’infezione sta accelerando e colpisce soprattutto gli anziani. Aumentano i casi di persone infettate in Svizzera. L’esercito, se interverrà, farà un servizio di appoggio alle autorità civili su richiesta dei singoli cantoni. Se dovessimo andare avanti oltre queste tre settimane la questione dell’impiego dell’esercito andrà portata in Parlamento. Sono i cantoni a doversi organizzare e ad avere la competenza, ad esempio rispetto al limite numerico delle persone che partecipano agli eventi, divieto che permane per gli eventi a cui partecipano più di 1.000 persone.

ORE 10.00

Tampone positivo a Cislago. Il Sindaco: «Seguite le indicazioni fornite». Nota stampa del sindaco Gian Luigi Cartabia in relazione alla positività al Coronavirus di un residente a Cislago comunicata da ATS Insubria nella mattinata di venerdì 6 marzo.

I dati aggiornati sui contagi nelle singole province lombarde

– i casi positivi sono 2.251

– i deceduti 98, tutte persone anziane con un quadro clinico già compromesso. L’87% ha più di 75 anni, l’11% ne ha fra 65 e 74 e il 2% fra 50 e 64

– i dimessi e trasferiti al domicilio 376 (126 in più in un solo giorno)

– in isolamento domiciliare 364

– in terapia intensiva 244

– i ricoverati non in terapia intensiva 1.169

– i tamponi effettuati 12.354

– personale sanitario positivo è pari al 12% del totale

– 11.000 persone in sorveglianza volontaria

I casi per provincia:

BG 537 +114 casi (soprattutto nord est provincia di Bergamo)

BS 155

CO 11

CR 406

LC 8

LO 658

MB 19

MI 197 di cui 86 a Milano città

MN 26

PV 151

SO 4

VA 17

e 62 in corso di verifica.

GIOVEDI’ 5 MARZO

Ore 22.30

Nella serata si è diffusa la buona notizia della guarigione di un 28enne di Tradate. Era ricoverato all’ospedale Sant’Anna di Como e il tampone eseguito nella giornata di giovedì 5 marzo è risultato negativo, autorizzando così il ragazzo a tornare a casa.

ORE 19.15

Un discorso alla Nazione per chiedere di serrare i ranghi e superare l’emergenza insieme. È questo quello che chiede il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio a tutti gli italiani diffuso nella serata di giovedì 5 marzo. LEGGI QUI

Coronavirus, il messaggio di Mattarella al Paese Il Presidente della Repubblica chiede al Paese di evitare ansia e rispettare le regole. GLI AGGIORNAMENTI: https://www.varesenews.it/2020/03/coronavirus-tutti-gli-aggiornamenti-diretta/905890/ Pubblicato da VareseNews su Giovedì 5 marzo 2020

ORE 19.15

ORE 18.00

La diretta dal Dipartimento della Protezione civile

3296 pazienti totali di cui 590 ricoverati oggi in tutte regioni

280 unità in Lombardia 54% totale

Emilia 142 in più con 658 circa 20%

Veneto 35 in più con 380 con 11% totale

Guariti 138 persone oggi per un totale di 414

41 decedute dai 66 ai 94 anni tutti fragili pluripatologiche

In totale

ricoverati 1790 persone con sintomi

isolamento 1155

terapia in 351 (10% popolazione affetta Covid19)

guariti rappresentano il 10,73% dei contagiati

deceduti 3,84% del totale

I tamponi eseguiti sono 32362 di cui 12354 in Lombardia

In Lombardia sono 2.251 le persone risultate positive al Coronavirus. Di questi 1169 risultano ricoverati e di questi 244 sono in terapia intensiva. 364 risultano invece essere in isolamento domiciliare (in riduzione rispetto alle giornate precedenti) mentre sono 370 i dimessi e i guariti, dei quali ben 126 nella giornata di oggi. I deceduti sono 98 e di questi 25 casi sono persone anziane tra i 73 a 93 anni nell’area rossa del lodigiano e nella bergamasca. Un caso a Milano e uno a Bresso.

Oggi 11.000 persone in isolamento volontario

I dati sono stati diffusi dall’assessore alla sanità, Giulio Gallera nel corso della conferenza stampa a Palazzo Lombardia.

ORE 17.10

In diretta da Palazzo Lombardia



ORE 16.30

La diretta da Palazzo Chigi

Stanziati 7,5 miliardi a sostegno delle famiglie e delle imprese che stanno affrontando quest’emergenza. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

ORE 16.00

Il Governatore si è collegato in diretta Facebook per rispondere ad alcune domande dei cittadini

ORE 13.40

Il messaggio del Dipartimento della Protezione civile:

Per rispondere all’emergenza abbiamo attivato la CROSS, Centrale Remota per le Operazioni di Soccorso Sanitario. Scopriamo cos’è e come funziona in questo video



ORE 13.30

Il paziente è ricoverato all’ospedale di Varese

ORE 12.45

La comunicazione dell’assessore Gallera

La Lombardia ha recuperato 103 posti letto terapia intensiva e presto ne attiverà altri 50.

Sono stati acquistati 507 Cpap caschetti per agevolare la respirazione e 80 respiratori

Mancano 500 medici e 1000 infermieri

ORE 12.30

Da Legnanonews

Il dr. Paolo Viganò dell’ Ospedale Di Legnano fa il punto della situazione con il sindaco di Seregno Alberto Rossi Sindaco di Seregno

ORE 12.15

Due contagi da coronavirus registrati in Valle D’Aosta. Con questa regione, tutta l’Italia conta casi di contagio.

Ricordiamo i dati forniti ieri dalla Protezione Civile: 1.497 i malati in Lombardia, 516 in Emilia Romagna, 345 in Veneto, 82 in Piemonte, 80 nelle Marche, 31 in Campania, 21 in Liguria, 37 in Toscana, 27 nel Lazio, 18 in Friuli Venezia Giulia, 16 in Sicilia, 7 in Puglia, 7 in Abruzzo, 5 in Trentino, 3 in Molise, 9 in Umbria, uno in provincia di Bolzano, in Calabria, 2 in Sardegna e uno in Basilicata

In Svizzera, i cantoni più colpiti sono:

Ticino (18 casi)

Zurigo (13 casi)

Grigioni (9 casi)

Ginevra (7 casi)

Basilea Città (8 casi)

Argovia (6 casi)

ORE 10.00

Prima vittima in Svizzera. È morta una donna di 74 anni con patologie croniche ricoverata nel Canton Vaud. I casi totali, al momento, sono circa un centinaio di cui 15 nel Canton Ticino. La Confederazione ha vietato tutti gli eventi con pubblico superiore a 150 persone.

ORE 9.00

MERCOLEDI’ 4 MARZO

ORE 21.00

ORE 18.35

La conferenza stampa da Palazzo Lombardia



ORE 18.20

La conferenza stampa del Presidente Conte

Scuole chiuse sino al 15 marzo



ORE 18.00

In diretta dalla Protezione civile i dati aggiornati:

2703 positivi

1064 in isolamento

1344 ricoverati sintomi

295 terapia intensiva

Quasi 30.000 tampone eseguiti

Deceduti 107 ( di cui 28 nella giornata di oggi – 17 in Lombardia – di cui 9 meno 80 anni) pari al 3,47% dei casi totale.

276 le persone guarite pari all’8,94%

In Lombardia 1497 positivi pari 55%

in Emilia 516 positivi pari al 19%

In Veneto 345 positivi pari al 12%

ORE 17.30

ORE 17.00

ORE 16.00

In Ticino 15 casi confermati

ORE 15.45

L’Asst Sette Laghi non si ferma



ORE 15.00

ore 13.55

Scuole chiuse in tutt’Italia da domani sino a metà marzo?

ORE 13.30

La conferenza stampa da Berna dall’Ufficio federale della sanità pubblica.



Il bilancio aggiornato della Svizzera è di 54 casi di coronavirus confermati a cui se ne aggiungono 39 positivi, per un totale di quasi 100 casi. È quanto è emerso nel corso della quotidiana conferenza stampa dell’Ufficio federale della sanità pubblica svizzero. In quarantena si trovano tra le 200 e le 300 persone. I casi positivi sono stati riscontrati per lo più in persone giovani che riportano sintomatologie non gravi.

Tra i contagiati anche un dipendente dell’Amministrazione federale delle dogane in servizio all’ufficio di Chiasso . Si tratta di un dipendente attivo in un settore senza contatto con il pubblico.

ORE 12.20

ORE 12.10

La comunicazione dell’assessore regionale Giulio Gallera

ORE 12.00

ORE 11.30

ORE 10.50

STUDENTE CONTAGIATO IN CANTON TICINO

Il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) informa che le analisi di ieri hanno confermato un caso positivo di Coronavirus in un istituto scolastico ticinese.



L’Ufficio del medico cantonale ha applicato il protocollo. La verifica dei contatti è stata subito avviata. Trattandosi di uno studente, i compagni di classe e alcuni docenti che hanno avuto i contatti più stretti con il ragazzo resteranno a domicilio per due settimane in quarantena. Gli altri allievi e docenti dell’istituto – una scuola professionale – potranno proseguire normalmente le loro attività.

Si ricorda che la messa in quarantena si applica soltanto ai contatti stretti dei pazienti risultati positivi.

ORE 10.30

In Ticino si registrano 6 casi di pazienti risultati positivi al Coronavirus. La maggior parte di questi sono collegati tra loro nell’ambito di stretti contatti famigliari.

MARTEDI’ 3 MARZO

ORE 21

I numeri del contagio provincia per provincia

ORE 19.00

ORE 18.45

SI alza l’allerta nella Bergamasca. L’assessore Gallera ha spiegato che i numeri sono al vaglio dell’Istituti Superiore di Sanità

ORE 18.30

Ecco la mappatura dei casi in Lombardia provincia per provincia al 3 marzo. A Varese i casi registrati come positivi risultano essere 7

ORE 18.15

È di 27 morti e di 11 soggetti guariti il bilancio delle ultime 24 ore sull’epidemia di coronavirus a livello Nazionale. I dati sono stati aggiornati dalla Protezione Civile nella consueta conferenza stampa condotta dal commissario straordinario Angelo Borrelli affiancato dal professor Silvio Brusaferro, che è il commissario straordinario dell’Istituto Superiore di Sanità. Nel complesso i contagiati in Italia sono 2263: di questi, un migliaio sono in isolamento domiciliare, 1034 ricoverati con sintomi e 239 in terapia intensiva. Il commissario Borrelli ha confermato l’arrivo di 400mila mascherine dal Sudafrica attraverso un consueto canale di fornitura; altre 500mila sono attese tra due giorni. La Protezione Civile ha installato in tutto 309 tende dove effettuare il triage: la grande maggioranza si trovano all’esterno degli ospedali; alcune sono posizionate nelle carceri.

ORE 18.00

Le autorità federali svizzere hanno aggiornato il conteggio dei casi di contagio: sono 37. Tra questi quattro nuovi casi emersi oggi in Canton Ticino, che arriva così a quota 6 contagiati.

ORE 17.20

Il sindaco Marco Giudici ha confermato: Don Franco Santambrogio è risultato positivo al tampone da Covid-19. Il parroco sarà trasportato all’Istituto Sacco di Milano per proseguire le cure

ORE 16.30

Una comunicazione del Comune di Gavirate

ORE 14.30

La conferenza stampa dall’ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII

ORE 13.10

ORE 14.00

Nota Regione Lombardia in merito all’uso e alla tipologia delle mascherine utilizzabili durante l’emergenza del Coronavirus.

“I nostri tecnici, di concerto con l’OMS – commenta l’assessore al Bilancio, Davide Caparini – hanno certificato la validità delle mascherine a 4 stati (cosiddette chirurgiche) nel contrasto alla diffusione del COVID-19. Recependo la nostra proposta il ministero delle Sanità consente alle regioni di affrontare l’emergenza e superare il problema dell’approvvigionamento delle mascherine FFP3 e FFP2 che sono oggetto di vergognosa speculazione a livello mondiale. Infatti, il fabbisogno del sistema sanitario è di tre ordini di grandezza superiore all’ordinario”.

ORE 13.05

Im Svizzera, il test sarà rimborsato dall’assicurazione di base. L’annuncio del Dipartimento federale dell’interno che ha deciso di aggiungerlo nella lista. Il test sarà rimborsato da mercoledì. Costo 180 franchi.

ORE 13.00

“Buona giornata a tutti. Tengo a farvi sapere che il mio morale è buono, sono tranquillo, nonostante, per ora, la febbre non abbia intenzione di mollare”. Così l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Alessandro Mattinzoli, dal nosocomio bresciano dove è ricoverato.

ORE 12.45

ORE 12.00

Le parole dell’assessore regionale Giulio Gallera: “ Stiamo attivando una rete concreta di protezione sociale per gli oltre 9 mila concittadini in stato di isolamento e le persone più anziane, alle quali abbiamo chiesto di ridurre gli spostamenti e le relazioni sociali essendo i soggetti più esposti alle complicazioni derivanti dal Coronavirus.”



ORE 11.00

ORE 9.25

0re 9.00

Come si lavora nel Dipartimento della Protezione civile impegnato nel contrasto al Covid19



Ore 8.45

2 MARZO

ORE 20.30 – Negativi gli esiti dei tamponi della Giunta Regionale

«Sono tutti negativi gli esiti dei tamponi per l’accertamento del coronavirus effettuati questa mattina ai componenti della Giunta regionale a seguito della positività riscontrata nella notte per l’assessore Alessandro Mattinzoli». Lo riferisce l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

ORE 19.15 – La collaboratrice di Fontana dimessa

“La mia collaboratrice, come numerosi altri pazienti lombardi, è guarita e sta per essere dimessa. Una buona notizia a conferma che i nostri sforzi stanno producendo risultati positivi. Mercoledì, poi, ho in programma una video conferenza con il premier Conte per fare il punto della situazione, mentre oggi ho avuto un colloquio telefonico con il ministro della Salute, Roberto Speranza, che mi ha annunciato una visita nei prossimi giorni in Lombardia”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la conferenza stampa effettuata da tutti i partecipanti in videoconferenza per fare il punto sulla ‘situazione Coronavirus’ in Lombardia.

ORE 19.00

ORE 18.00

Conferenza stampa del Dipartimento della Protezione civile

ORE 17.40

La conferenza stampa da Regione Lombardia: “Oggi abbiamo stanziato 50 milioni per l’emergenza – ha dichiarato l’assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione regionale Davide Caparini – 40 milioni di euro per l’acquisto di beni, strumentazioni e apparecchiature mediche come i 62 nuovi ventilatori polmonari per le nuove unità intensive. Ai nosocomi di frontiera abbiamo inoltre stanziato 2,5 milioni, altri 2 per quelli in prossimità e ed un milione per gli altri ospedali e IRCSS. Inoltre, abbiamo finanziato l’assunzione di 100 medici e 200 infermieri che costerà 10 milioni».

ORE 17.30

Il video messaggio dell’assessore Alessandro Mattinzoli ricoverato all’ospedale di Brescia perché risultato positivo al coronavirus.



ORE 17.15

ORE 17.00

ORE 16.45

ORE 16.20

ORE 15.40

ORE 15.25

La conferenza stampa di regione Lombardia sarà alle 17.30 sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie online

ORE 14.35

ORE 14.00

Quaranta milioni per acquistare apparecchi tecnologici destanti a potenziare le terapie intensive lombarde e dieci milioni di euro per assumere medici e infermieri per affrontare questa situazione di emergenza. Questi i provvedimenti assunti dalla giunta regionale questa mattina e annunciati dal Presidente Attilio Fontana che ha raccomandato di osservare le misure di igiene e le distanze per non creare assembramenti.

Da ieri, 1 marzo, inoltre, in Regione Lombardia non si paga più il superticket



ORE 13.30

ORE 10.30

“Il collega assessore Alessandro Mattinzoli è risultato positivo al Coronavirus, pertanto, come previsto per gli operatori dei servizi essenziali di pubblica utilità, tutta la Giunta si sottoporrà ai test di accertamento. Per questo siamo stati costretti a rinviare la visita agli

ospedali di Lodi, Codogno e Cremona”. Lo riferiscono in una nota il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera.

ORE 10.25

Secondo caso di contagio in Canton Ticino. Si tratta di un anziano residente nella zona di Lugano-. L’uomo è ricoverato in ospedale in isolamento. È in corso l’indagine per ricostruire i suoi contatti