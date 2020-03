Il Sindaco: “Non c’è nessuno contagiato a Fagnano Olona”

Cari Fagnanesi,

Dal momento che circola insistente la voce di casi di Coronavirus a Fagnano Olona vorrei fare chiarezza.

Risulta il caso di una persona positiva che formalmente è residente a Fagnano, ma che in realtà da molto tempo abita lontano, presa in carico dai servizi di sanità pubblica competente nel territorio in cui la stessa persona oggi risiede. Sono in corso le indagini epidemiologiche come da protocollo, ma nessuna indicazione ad oggi è legata al territorio di Fagnano.

La situazione quindi non deve creare allarmismi, è tutto sotto controllo, ma dobbiamo continuare a seguire TUTTI le misure preventive che Governo e Regione ci stanno fornendo.

Il Comune da due settimane ha attivato un tavolo permanente con Polizia locale, Prociv e Servizi sociali (con la collaborazione di tutti i consiglieri) per monitorare le attività legate all’emergenza coronavirus.

Il sindaco

Maria Elena Catelli