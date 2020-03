Galimberti, coronavirus: “Utilizziamo la clinica Quiete“

«A fronte delle nuove misure assunte dal Governo la scorsa notte, tese a fronteggiare l’emergenza sanitaria, nonché della possibilità data ai Prefetti e alla Protezione Civile di acquisire strutture per ospitare pazienti in quarantena o allestire strutture sanitarie temporanee, utilizzando le modalità delle procedure espropriative, ho informato il Prefetto, il capo dipartimento della Protezione civile Borrelli e le autorità sanitarie della possibilità di utilizzare, per la situazione di emergenza, la ex clinica la Quiete, chiusa da ormai tre anni, ma in parte sicuramente già dotata della predisposizione alle esigenze».

Lo afferma il sindaco di Varese Davide Galimberti.

«Vista la dimensione dell’epidemia, ritengo opportuno poter utilizzare una struttura abbandonata per alleggerire il carico dei reparti ospedalieri e poter continuare a garantire negli ospedali i servizi essenziali. Ho già provveduto ad allertare il curatore del fallimento nel caso le autorità decidessero di usare la ex clinica».