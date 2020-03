Positivo un operatore sanitario dell’ospedale Sant’Anna

Un operatore sanitario del blocco operatorio dell’ospedale Sant’Anna è risultato positivo al tampone.

Come da indicazioni regionali il personale, venuto in contatto stretto con questo operatore, sarà sottoposto a tampone naso-faringeo, in base alle procedure previste dai protocolli di Regione, Ministero e Istituto Superiore della Sanità.

Questa sera si procederà con la sanificazione del blocco operatorio.