Maltrattamenti e lesioni sulla compagna: arrestato dai Carabinieri di Mozzate

Un uomo di cui non sono state diffuse le generalità è stato arrestato ieri – mercoledì 19 agosto dai Carabinieri di Mozzate con l’accusa di maltrattamenti verso i familiari, lesioni personali aggravate e danneggiamento continuato. Ora si trova nel carcere comasco del Bassone.

La vittima principale di questi comportamenti, secondo quanto ricavato dalle indagini, è la compagna e convivente dell’uomo, il quale agiva sotto l’effetto di alcol e cocaina. La donna avrebbe subito umiliazioni verbali e minacce di morte oltre a violenze fisiche.

Uno degli episodi più gravi è avvenuto qualche tempo fa, quando la donna è stata colpita da un pugno particolarmente violento che le ha causato la frattura scomposta dell’ulna del braccio sinistro. Una circostanza che ha necessitato un intervento chirurgico.

I comportamenti violenti dell’uomo non avrebbero risparmiato nemmeno le proprietà materiali della compagna. In alcuni casi infatti sono risultati danneggiati gli arredi e l’automobile nella disponibilità della donna.