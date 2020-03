Seconda vittima nel Varesotto positiva al Coronavirus, è un anziano di Albizzate

Una persona molto anziana ricoverata in ospedale a Varese è venuta a mancare ed è risultata positiva al tampone del Coronavirus. A diffondere l’informazione, dopo essere stato avvertito dalle autorità sanitarie, è il sindaco di Albizzate Mirko Zorzo che specifica: «È mio dovere informarvi di quanto mi è stato comunicato da ATS e invito tutta la cittadinanza a non generare allarmismo. Chiedo a tutti di rispettare i decreti e le ordinanze emesse».

Sabato 7 marzo il Comune ha informato la cittadinanza su una serie di servizi attivati sul territorio in aiuto all cittadinanza più debole, in particolare quella fascia di popolazione invitata a restare in luogo protetto.

Ecco i servizi su territorio