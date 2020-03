Il Canton Ticino chiede il supporto dell’esercito e “blinda” le case di riposo

Sale a 210 il numero dei contagi da coronavirus in Svizzera, con 33 casi in Canton Ticino.

Sono le cifre aggiornate comunicate oggi pomeriggio dalle autorità cantonali nel corso della quotidiana conferenza stampa a Bellinzona.

La situazione, che segna una crescita signifcativa e rapida del contagio anche nella confederazione, ha spinto le auotià cantonali a prendere nuovi provvedimenti. Innanzitutto il Cantn Ticino ha chiesto, come prevedono le normative svizzere, il supporto dell’esercito, con l’invio di due ambulanze e di alcuni operatori specializzati e formati.

Sono stati presi alcuni provvedimenti ulteriormente restrittivi per le manifestazioni pubbliche che fino ad ora erano ammesse con un limite di 1.000 persone, e che da mezzanotte saranno consentite con un limite massimo di 150 persone.

Infine, per la protezione delle fasce di popolazione più a rischio (anziani e ammalati) sono state decise nuove misure per ridurre il rischio di contagio in ospedali, case di riposo e strutture socio-sanitarie, dove da oggi è vietato l’ingresso ai minori di 16 anni, e dove saranno ristretti orario e numero di persone ammesse alle visite.