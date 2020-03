Oltre 5000 contagi, 567 in terapia intensiva

36 deceduti nella giornata di oggi, sabato (ieri erano 49) di cui 19 in Lombardia, 5061 i contagiati nel Paese, in Lombardia più di 300 positivi nella sola giornata di oggi (frutto di analisi eseguiti nel laboratorio di Brescia), in tutto 1145 in più rispetto a venerdì.

È il bilancio odierno dell’epidemia di Coronavirus resi noti nella conferenza stampa delle 18 dal capo della protezione civile Angelo Borrelli.

2651 sono le persone ricoverate con sintomi, 567 in terapia intensiva, 1843 in isolamento domiciliare.

In termini percentuali i ricoverati di terapia intensiva non cambiano, rimangono il 10%.

I guariti sono 589 +66.

Si sta lavorando per poter rendere disponibile il Dpcm già in giornata, decreto del presidente del Consiglio dei ministri che potrà provvedere all’istituzione di eventuali nuove zone rosse.