Tre nuovi casi di Coronavirus nel Varesotto

Sono tre le persone che nel corso della mattinata di lunedì 2 marzo sono state riscontrate positive ai test del Coronavirus in Provincia di Varese. I casi sono stati registrati a Cassano Magnago e a Saronno.

A Cassano si tratta di due anziani residenti in città. La coppia è stata ricoverata in ospedale a Busto Arsizio mentre le Autorità Sanitarie hanno predisposto tutte le misure necessarie previste dai protocolli del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità per la ricerca dei “contatti diretti” (LEGGI QUI I DETTAGLI).

Per il caso di Saronno invece si tratta di un paziente residente fuori dalla città che, però, si è rivolto al nosocomio della città. Anche in questo caso sono già state attivate tutte le procedure previste dal protocollo. C’è poi un altro paziente in attesa di responso dei test (LEGGI QUI I DETTAGLI).

In tutta la Provincia rimangono in vigore i provvedimenti confermati nelle scorse ore da Regione Lombardia con scuole sospese e limitazioni alle attività pubbliche.