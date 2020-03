La scuola primaria non si ferma: i compiti arrivano via whatsapp

Ripasso e schede da compilare. Anche le scuole primarie si organizzano per affrontare in modo proficuo la seconda settimana di stop alle lezioni come indicato anche dal Ministero dell’Istruzione.

La scorsa settimana, i dirigenti di Varese si sono incontrati con l’assessore ai servizi educativi Rossella Dimaggio per concordare una linea condivisa in vista del perdurare del blocco delle lezioni.

«Questa mattina ho convocato le coordinatrici dei diversi plessi del comprensivo – spiega il dirigente di Varese 3 Antonio Antonellis – per la definizione di una strategia condivisa. Le coordinatrici, quindi, rientreranno nelle proprie scuole dove sono già riuniti i docenti divisi per materia che lavorano sulla definizione del piano di attività da proporre agli alunni. Per le primarie è stato deciso un piano “soft” basato più sul ripasso e il potenziamento delle competenze apprese fino a oggi. Un approccio simile verrà proposto ai ragazzi della secondaria anche se, in alcuni casi, ci potranno essere lezioni on line su materie specifiche. L’obiettivo è quello di mantenere viva l’attenzione degli alunni per fare in modo che si consolidi il lavoro svolto fino a qui».

Arrivare a coinvolgere tutti gli alunni, dai 6 ai 14 anni, non è semplice: « Il primo strumento è il registro elettronico dove carichiamo tutti i materiali – spiega ancora il dirigente – ma, consapevoli che in questi giorni i nostri studenti possono essere anche a casa dei nonni, si utilizzano tutti gli strumenti a disposizione: dai messaggi whatsapp alle email. Quando si tornerà in classe si consegneranno i compiti svolti. Speriamo presto».