Il genetista Boncinelli sul Coronavirus: ” Ci si sta preoccupando un po’ troppo”

Il noto genetista Edoardo Boncinelli ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano, a proposito del Coronavirus ha dichiarato che: «Ci si sta preoccupando un po’ troppo, anche se il problema esiste. L’allarmismo e l’isteria non sono certamente da approvare, però c’è stata anche della serietà, del controllo verbale. Complessivamente do un 6 meno meno, mi auguro che la prossima volta sia meglio. Gli esseri viventi grandi o piccoli, come i batteri, fanno i fatti loro e quindi cercano un loro modo di essere, magari a danno degli altri. Virus creato in laboratorio? Dicono sempre così. Ci sono persone così maliziose che vedono la malizia in tutto e in tutti. Scienziati in tv? In Italia si usa con troppa disinvoltura la parola scienziato. Degli esperti che compaiono in tv, alcuni parlano molto seriamente e pacatamente. Quelli più sconosciuti vogliono farsi pubblicità gridando al lupo al lupo, ma tanto il lupo prima o poi si scopre».