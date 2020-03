Fontana: “Rispettate le regole e ne usciremo presto. Più forti”

Mascherina, distanze di sicurezza, nessun contatto fisico con gli altri. Il Presidente della Regione Lombardia ha parlato questo pomeriggio con i cittadini in una diretta Facebook durata circa un quarto d’ora.

L’IMPORTANZA DEI COMPORTAMENTI CORRETTI

Il governatore ha iniziato chiedendo a tutti di rispettare le regole di comportamento: « Sappiamo bene che sono gesti rituali, che fanno parte della nostra quotidianità. Ma per questo periodo, sforziamoci di attenerci alle regole: no alle mani negli occhi o in bocca. Evitate luoghi affollati e limitate la vostra socialità».

La diretta è stata fatta per dialogare direttamente con i cittadini e rispondere ad alcune delle tantissime domande che sono arrivate in diretta.

SCUOLE E PALESTRE CHIUSE

È stato chiesto fino a quando rimarranno chiuse le scuole e Fontana ha spiegato che la decisione andrà presa in base alle evidenze statistiche ed epidemiologiche del momento, mentre il governatore è stato chiaro sulla necessità che le strutture sportive rimangano chiuse esattamente come le scuole.

EMERGENZA ECONOMICA

Sul fronte economico, il Presidente ha assicurato che il tema è ben chiaro: « Stiamo vivendo una doppia emergenza: una economica e una sanitaria. Ma finché non avremo debellato il rischio del contagio non si può parlare di ripartenza. Noi ci siamo portati, comunque, avanti e abbiamo chiesto, d’intesa con Veneto ed Emilia Romagna, un pacchetto di misure a sostegno dell’intero comparto e per tutti i lavoratori sino ai piccoli imprenditori, partite IVA o artigiani».

CONGEDO PARENTALE

Stessa richiesta pressante al Governo sulla necessità di riconoscere il congedo parentale in questo periodo di chiusura delle scuole in modo tale che uno dei genitori possa rimanere a casa, con lo stipendio garantito senza che sia il suo datore di lavoro a rimetterci.

NIENTE PANICO

« La situazione è delicata ma non ci deve essere panico. Occorrono prudenza e responsabilità senza sottovalutare la situazione. Con il contributo di tutti e il rispetto delle regole date si potrà arrivare al risultato che tutti auspichiamo. Una volta finita questa emergenza, ci accorgeremo che saremo diventati ancora più forti e una società migliore» ha concluso il governatore Fontana che non ha toccato il tema dei trasporti pubblici, richiesto più volte dai cittadini che lamentano l’inadeguatezza per permettere il rispetto delle norme di distanza.