Luino, mercoledì 4 marzo mercato regolare

Nessuna limitazione – se non quelle contenute nella normativa nazionale – per il mercato del mercoledì a Luino.

A differenza di quanto avvenuto per la scorsa settimana, quando il mercato venne sospeso, il tradizionale appuntamento con le bancarelle del mercoledì si terrà come di consueto.

L’unico precetto sarà relativo all’accesso agli uffici comunali da parte degli “spontisti“, vale a dire gli operatori commerciali che in base a una graduatoria possono beneficiare degli spazi lasciati liberi dai titolari degli stalli qualora alcuni di questi ultimi non si presentassero.

L’attività degli spontisti viene evasa solitamente di prima mattina, pertanto l’ingresso negli uffici comunali della polizia locale verrà regolamentato in modo che l’assegnazione avvenga in maniera non caotica in ottemperanza alle regole che impediscono l’assembramento di persone, misure contenute nell’ultimo decreto del presidente del consiglio dei ministri in materia di coronavirus.

* * *

The traditional Luino Wednesday market will be held regularly on March 4th.