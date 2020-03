Anziani e persone sole: un numero di emergenza per chi non deve uscire di casa

«A seguito dell’emergenza sanitaria legata al nuovo coronavirus COVID-19 , al fine di prevenire ripercussioni economiche e sociali anche sul nostro Comune, risulta importante individuare forme di collaborazione e di sostegno alle persone in situazioni di difficoltà». Anche l’amministrazione di Gavirate attiva una rete di sostegno per i cittadini più fragili nel momento di emergenza sanitaria.

L’amministrazione, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato del Medio Verbano di Gavirate e con la Protezione Civile di Gavirate, ha attivato un sevizio di distribuzione porta a porta di derrate alimentari e farmaci.



Tale servizio di emergenza si protrarrà fino alla cessazione delle misure cautelative disposte dalla Ragione Lombardia e dal Consiglio dei Ministri, e sarà rivolto ai nuclei famigliari che si trovano in reale difficoltà e alle persone anziane che, per motivi di salute non possono uscire di casa e non hanno una rete famigliare in grado di aiutarli.



Per comunicare le esigenze relative all’acquisto di ALIMENTARI e FARMACI, sarà possibile quindi contattare il numero di emergenza della Protezione Civile

3407748172,

attivo ogni giorno, H. 24,00, a partire da mercoledì 4 marzo 2020.



Si raccomanda l’uso appropriato del servizio, per far fronte alle

necessità urgenti della popolazione.