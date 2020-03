I pronto soccorso diversificano i percorsi di accesso

Sulla base delle indicazioni regionali per il contenimento della diffusione del SARS-COVID 2, l’ASST dei Sette Laghi ha predisposto dei percorsi dedicati in tutti i propri Pronto Soccorso per i pazienti che presentino una sintomatologia respiratoria.



In particolare, ogni Pronto Soccorso si è organizzato individuando una zona filtro pre-triage dove il personale possa verificare la presenza di febbre e di altri sintomi riconducibili ad una sindrome influenzale e indirizzare di conseguenza i pazienti.

Quelli che non hanno problematiche di questo tipo seguiranno il consueto percorso, accedendo al vero e proprio triage e poi alle sale visita del PS, quelli che presentano anche o solo sintomi influenzali, invece, dotati di mascherina chirurgica e guanti, saranno indirizzati ad un triage dedicato e quindi ad una sala d’attesa dedicata.