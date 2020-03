Un contagio a Tradate, attivato il Centro operativo comunale

La notizia è arrivata sabato mattina mentre era in corso la giunta di Tradate: c’è un caso di contagio da coronavirus in città «ed è il primo poiché le voci su un episodio precedente si riferivano ad un soggetto domiciliato, ma non residente», specifica il sindaco Giuseppe Bascialla, che insieme all’esecutivo cittadino ha già preso i primi provvedimenti.

«Abbiamo come giunta deliberato l’adozione del Coc, il Centro operativo comunale e nel pomeriggio la polizia locale effettuerà una serie di verifiche nei locali pubblici per verificare l’applicazione delle disposizioni governative».

La persona ha 75 anni e risiede in città, sono in corso verifiche sanitarie sui parenti.