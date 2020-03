Tre operatori sanitari tra i pazienti positivi al virus in Ticino

Lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta del Canton Ticino ha comunicato questa mattina che il Servizio di microbiologia del Dipartimento di medicina di laboratorio dell’Ente ospedaliero cantonale (EOLAB) di Bellinzona ha individuato fra i casi positivi di Covid-19 in Ticino tre professionisti della salute attivi in strutture sanitarie (foto di repertorio).

Due di questi casi sono riconducibili a un contatto con l’Italia. Il terzo è stato contagiato nell’esercizio della sua professione. In questo caso, la malattia è stata scoperta nell’ambito dell’indagine ambientale condotta tra i contatti di un paziente presentatosi in pronto soccorso per una caduta, a quel momento ancora senza sintomatologia respiratoria.

Gli ospedali interessati hanno avviato le necessarie indagini per escludere contagi all’interno della struttura e hanno implementato immediatamente ulteriori misure di protezione a favore sia del personale sia dei pazienti.

Allo stato attuale in Ticino si registrano 18 casi di persone risultate positive al Coronavirus. Intanto in giornata è arrivata la notizia del primo morto in Svizzera a seguito degli effetti del contagio.