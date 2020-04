Aggiornamenti della settimana dal 30 marzo al 4 aprile

VENERDI’ 3 APRILE

In diretta da Palazzo Lombardia



In diretta da Berna il punto sulla situazione economica della Svizzera



In Canton Ticino sono 2’377 le persone risultate contagiate dal coronavirus (+106 rispetto a giovedì). Nelle ultime 24 ore i decessi legati al Covid-19 sono stati 14, per un totale di 155 dall’inizio della pandemia. ( Fonte Rsi.ch)

L’andamento dei contagi in Italia nel bollettino della Protezione civile

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 83.049 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 115.242 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 25.876 in Lombardia, 11.859 in Emilia-Romagna, 8.578 in Veneto, 8.799 in Piemonte, 4.789 in Toscana, 3.555 nelle Marche, 2.660 in Liguria, 2.879 nel Lazio, 2.140 in Campania, 1.587 nella Provincia autonoma di Trento, 1.864 in Puglia, 1.294 in Friuli Venezia Giulia, 1.606 in Sicilia, 1.251 in Abruzzo, 1.160 nella Provincia autonoma di Bolzano, 885 in Umbria, 718 in Sardegna, 627 in Calabria, 556 in Valle d’Aosta, 233 in Basilicata e 133 in Molise.

Sono 18.278 le persone guarite. I deceduti sono 13.915, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

GIOVEDI’ 2 APRILE

In diretta da Palazzo Lombardia



Bilancio aggiornato della Confederazione Elvetica per l’emergenza coronavirus: i dati forniti parlano di 432 vittime (+54 rispetto a mercoledì) e 18’267 persone contagiate (+1’128) sul territorio confederato.

In Ticino sono 2’271 le persone risultate contagiate (+76 rispetto a mercoledì). Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati nove, per un totale di 141 dall’inizio della pandemia.

I dati del Dipartimento della Protezione civile

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 80.572 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 110.574 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 25.765 in Lombardia, 11.489 in Emilia-Romagna, 8.224 in Veneto, 8.470 in Piemonte, 4.432 in Toscana, 3.456 nelle Marche, 2.645 in Liguria, 2.758 nel Lazio, 1.976 in Campania, 1.483 nella Provincia autonoma di Trento, 1.756 in Puglia, 1.206 in Friuli Venezia Giulia, 1.544 in Sicilia, 1.211 in Abruzzo, 1.112 nella Provincia autonoma di Bolzano, 864 in Umbria, 675 in Sardegna, 610 in Calabria, 540 in Valle d’Aosta, 225 in Basilicata e 131 in Molise.

Sono 16.847 le persone guarite. I deceduti sono 13.155, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

MARTEDÌ 31 MARZO

Diminuiscono i nuovi accessi alle terapie intensive lombarde

I numeri del contagio di oggi, martedì 31 ottobre

In Canton Ticino i contagi hanno superato quota 2000, con 120 morti

Primo contagio nel comune di Cuvio

Nel vecchio comprensorio della Fiera di Milano è pronto l’ospedale per il COVID-19: è stato presentato oggi

Un nuovo modo di curare la malattia: i medici vengono a casa a curare i pazienti: prime sperimentazioni a Saronno e a Busto Arsizio

Bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio in moltissimi comuni della provincia

L’Inps ha pubblicato le circolari che spiegano come accedere alle misure di sostegno al reddito

Una iniziativa da Regione Lombardia per limitare il contagio, ed evitare spostamenti inutili

Non si fermano i contagi a Cardano al Campo: e i decessi diventano due

LUNEDI’ 30 MARZO

Dipartimento della Protezione civile: situazione in Italia

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 73.880 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 97.689 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 25.392 in Lombardia, 10.535 in Emilia-Romagna, 7.251 in Veneto, 7.268 in Piemonte, 3.160 nelle Marche, 3.786 in Toscana, 2.279 in Liguria, 2.362 nel Lazio, 1.556 in Campania, 1.293 nella Provincia autonoma di Trento, 1.432 in Puglia, 1.141 in Friuli Venezia Giulia, 1.034 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.330 in Sicilia, 1.169 in Abruzzo, 897 in Umbria, 539 in Valle d’Aosta, 582 in Sardegna, 577 in Calabria, 197 in Basilicata e 100 in Molise.

Sono 13.030 le persone guarite. I deceduti sono 10.779, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.