Ecco come noi medici di base curiamo a casa i pazienti Covid

In piena emergenza Coronavirus, la cooperativa Medici Insubria si è attivata per dare risposte concrete ai propri soci Medici di Medicina Generale ed ai pazienti presi in carico e su progetti specifici a tutti i medici di base dell’ATS Insubria e ai loro pazienti.

STRUMENTI DI DIAGNOSI E DI ISOLAMENTO EFFICACI

Il comitato scientifico di cooperativa in accordo con i riferimenti ospedalieri di branca ha sviluppato e distribuito un protocollo di terapia per fronteggiare l’avanzata del virus sul territorio consapevoli che se il territorio non ha strumenti per la diagnosi e per l’IMMEDIATO ISOLAMENTO dei conviventi i posti in ospedale non saranno mai abbastanza.

TAC ED ESAMI EMATICI

A partire da questa settimana, Medici Insubria, in accordo con ATS Insubria, dopo aver sperimentato dal 9 di marzo un Protocollo delle Cure primarie per la presa in carico dei pazienti sospetti Covid sul territorio , ha reso disponibile il proprio Centro servizi per coordinare e gestire le richieste di TAC ed esami ematici a cura dei Medici di Medicina Generale. L’obiettivo è la diagnosi dei pazienti affetti da COVID-19 con successiva segnalazione ad ATS e con la possibilità di una corretta gestione domiciliare se ritenuta possibile dal MMG.

PERCORSO IN SICUREZZA

E’ stato definito un protocollo con percorsi precisi e gestiti in sicurezza. Il servizio è garantito anche per i non soci di Medici Insubria operanti sul territorio di ATS Insubria. Al servizio può acceder solo il MMG tramite il Centro servizi con modalità comunicate da ATS

SINERGIA TRA OSPEDALE E TERRITORIO

«Siamo in una fase cruciale della lotta al COVID-19, come dimostrano i primi accordi con strutture ospedaliere riferimenti per il territorio potremo superare l’emergenza solo attraverso una vera sinergia tra ospedale e territorio. Ad oggi abbiamo già gestito circa 100 prenotazioni raccomandando ai medici la massima appropriatezza nella prescrizione secondo le linee guida condivise con ATS. Il medico oggi ha bisogno di strumenti snelli e urgenti per la diagnosi del paziente affetto da COVID-19, questo percorso agevola il medico e supporta il paziente che ha bisogno di sentirsi preso in carico in un momento di paura e smarrimento come quello attuale» commenta Giovanna Scienza, Vice Presidente di Medici Insubria.

TELEMONITORAGGIO

Come previsto dalla delibera regionale N. XI/2986 del 23/03/2020, Medici Insubria è già attiva con una piattaforma di telemonitoraggio del paziente COVID o sospetto con sintomatologia influenzale riconducibile a COVID al domicilio.

La soluzione proposta consente la sorveglianza clinica delle condizioni del paziente in raccordo con il medico di medicina generale e di monitorare l’andamento di alcuni parametri clinici misurati con device assegnati al paziente. ( il cerotto wireless di cui si è avuta notizia)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Sul fronte dei dispositivi di sicurezza, la cooperativa ha distribuito una prima tranche di mascherine FFP2 e in questi giorni sarà in distribuzione un nuovo lotto. Sono in dogana e domani saranno consegnate 40.000 mascherine chirurgiche che verranno distribuite gratuitamente ai soci di cooperativa per la loro protezione e quella dei propri assistiti che accedono agli ambulatori Il costo è stato sostenuto dalla Cooperativa grazie anche al contributo di Fondazione comunitaria del Varesotto