Bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio nei comuni della provincia

I comuni della provincia di Varese hanno aderito in massa all’invito di Anci che ha chiesto Bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio osservato dal sindaco davanti al municipio in tutti i Comuni italiani, martedì 31 marzo alle 12, in segno di lutto e di solidarietà.

Una cerimonia silenziosa per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, ed essere di sostegno tra le istituzioni locali, in prima linea nella lotta al morbo.

Da Varese a Inarzo, da Saronno a Daverio, da Samarate a Induno Olona: molti hanno testimoniato cosi il loro sostegno: a mostrarlo, i video e le foto ricevute.