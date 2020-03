Altri due casi di Coronavirus a Cadrezzate con Osmate

Altri due casi di Covid-19 sono emersi a Cadrezzate con Osmate. Lo ha fatto sapere il sindaco Cristian Robustellini con un comunicato lunedì 30 marzo. Il totale dei contagiati su tutto il territorio comunale è quindi salito a quattro.

«Come in precedenza – afferma il sindaco di Cadrezzate con Osmate – non verranno divulgati i dati personali a tutela della privacy; in ogni caso vorrei tranquillizzare i cittadini sul fatto che le persone sono già state ospedalizzate e che le autorità hanno attivato per tempo le misure di isolamento per tutte le persone in contatto con i soggetti nell’ultimo periodo».

Intanto non si ferma il lavoro dell’Amministrazione, della Protezione civile e dei volontari comunali per garantire il funzionamento di tutti i servizi di assistenza del Centro operativo comunale. Allo stesso modo continua la consegna porta a porta delle mascherine protettive. «Nel corso di questa settimana – spiega il sindaco – faremo avere le mascherine a tutti i residenti rimasti direttamente a casa loro. Sono certo che con la collaborazione di tutti riusciremo a superare anche questo momento delicato».