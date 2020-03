Olimpiadi di Tokyo, le nuove date sono ufficiali

Il Comitato Olimpico Internazionale – e cioè la massima autorità dello sport mondiale – ha ufficializzato le nuove date per le Olimpiadi di Tokyo che a causa del coronavirus non si disputeranno nel 2020 (come previsto) ma saranno spostate all’anno venturo.

I Giochi nella capitale giapponese prenderanno quindi il via il 23 luglio 2021 e termineranno l’8 agosto: in pratica lo slittamento sarà di un anno esatto visto che in origine le gare erano previste tra il 24 luglio e il 9 agosto.

La nuova collocazione delle Olimpiadi – che saranno comunque denominate “Tokyo 2020” – permetterà ora alle varie federazioni mondiali delle diverse discipline di riposizionare i propri eventi (a partire da quelli che precederanno l’appuntamento a cinque cerchi). Le cancellazioni di quest’anno rischiano infatti di intasare i calendari: alcune competizioni dunque non saranno effettuate, altre invece slitteranno a propria volta.

Era però importante stabilire al più presto la collocazione dei Giochi anche per ripristinare i sistemi di qualificazione per squadre e atleti e per dare ai partecipanti un obiettivo temporale preciso sul quale ricalcolare allenamenti e preparazioni varie.