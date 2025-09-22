Bellucci riparte dal Giappone e punta al tabellone di Tokyo

Dopo un’assenza di qualche settimana, in seguito agli US Open dove ha disputato il secondo turno (battuto da Alcaraz), Mattia Bellucci (foto FITP) è tornato in campo per un incontro ufficiale e lo ha fatto nelle qualificazioni del Kinoshita Group Japan Open, ovvero il torneo di Tokyo di categoria ATP 500.

Il mancino di Castellanza è testa di serie numero 2 delle qualificazioni (i tornei di questo genere hanno solo 32 posti in tabellone) e quindi deve vincere due partite per essere ammesso a un main draw che vede Carlos Alcaraz in prima posizione e Taylor Fritz dalla parte opposta della griglia a eliminazione diretta.

Sul cemento dell’Ariake Colosseum, Bellucci ha superato il primo scoglio battendo un giocatore di casa, la wild card Yasutaka Uchiyama, oggi 230 al mondo ma in passato arrivato alla 78a posizione mondiale (Mattia attualmente è il numero 65). Un successo tutt’altro che semplice, arrivato al termine di tre set assai equilibrati: 7-6 5-7 7-5 il risultato finale per il 24enne varesotto che ora se la vedrà con l’americano Ethan Quinn per entrare in tabellone.

Quinn è giovane (21 anni) ma ha già messo piede quest’anno sui campi del grande slam e ha superato alcuni turni a livello ATP. Un giocatore arrembante, mancino, proveniente dalla California contro cui Bellucci dovrà tenere alta la concentrazione per tornare a disputare un “500” da cui manca da Acapulco (febbraio). Lo scorso anno a Tokyo l’azzurro superò le qualificazioni e venne fermato da Draper al primo turno.

