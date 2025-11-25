Cristina Gogna a un soffio dal podio nella maratona delle Olimpiadi per sordi

Nelle stesse ore in cui un varesino, Francesco Cattaneo, ha colto un argento scintillante da commissario tecnico della nazionale di pallavolo composta da atleti sordi, Cristina Gogna è andata vicinissima al podio della specialità più faticosa e iconica, la maratona, disputata nell’ambito dei Deaflympics, le Olimpiadi per le persone che soffrono di problemi di udito.

L’atleta luinese ha concluso al quarto posto la gara di Tokyo – dove si stanno svolgendo i Deaflympics 2025 – tagliando il traguardo con il tempo di 3h00’56”, ad appena 25″ dalla medaglia di bronzo ottenuta dalla polacca Agata Lidia Kosztowny. La vittoria è andata alla forte messicana Lourdes Ponce Juarez (già oro sui 10mila metri) in 2h49’30” con un distacco notevole sulla seconda classificata, la cinese Chunhua Yang.

Per Cristina “Chicca” Gogna comunque si tratta di un risultato di rilievo: la portacolori della Atletica Verbano, a 47 anni, è risultata di nuovo tra le migliori e non è andata lontana dal proprio personale sui 42.195 metri (2h52’49”) fatto segnare due anni fa a Carrara. Per la runner varesina quella di Tokyo è la terza partecipazione ai Deaflympics dopo Samsun 2017 (anche in quel caso fu 4a nella maratona) e soprattutto Caxias do Sul 2022 quando ottenne una eccellente medaglia d’argento sulla stessa distanza.

A Tokyo Gogna ha preso parte anche ai 10mila metri in pista terminando la gara in sesta posizione. Fino a questo momento i Giochi giapponesi hanno dato all’Italia un bottino di 13 medaglie: 5 ori, 5 argenti e 3 bronzi.