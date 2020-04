Whirlpool vuole ripartire ma la rsu boccia la riapertura

È un comunicato duro quello della rsu di Fiom, Fim e Uilm dello stabilimento Whirlpool di Cassinetta di Biandronno con cui si oppone alla riapertura forzata da parte dell’azienda. «Invitiamo l’azienda e la sua struttura, ad essere corretti e onesti – scrivono i sindacalisti in una nota-. Non c’è alcun accordo per la ripartenza, segnaleremo le inadempienze aziendali agli organi competenti».

Le ragioni di questa contrapposizione scaturiscono da una visita fatta dalla rsu e dalla rls nella giornata di mercoledì 22 aprile presso tutto il sito di Cassinetta. Il sopralluogo è stato giudicato negativamente in quanto non sono state rispettate le condizioni previste dal protocollo di sicurezza nazionale. Secondo il sindacato quindi non ci sono le condizioni per riprendere l’attività lavorativa.

L’azienda è di parere contrario. Nella giornata di mercoledì ha fatto sapere a partire da oggi 23 aprile vuole riprendere l’attività lavorativa sulle fabbriche forni e Mwo. Mentre per la fabbrica frigoriferi nella giornata di venerdì 24 aprile.

La Rsu da parte sua ha ribadito che il protocollo sulla sicurezza firmato tra Whirlpool e Fim Fiom Uilm nazionali non definisce la data di riapertura ma la sua corretta applicazione in tutti i suoi punti. Inoltre la Rsu si è atterrà alle disposizioni, rispetto alla riapertura, delle istituzioni, salvo diverse comunicazioni. Pertanto il sindacato in modo compatto raccomanda a tutti i lavoratori di astenersi dal lavoro per tutelare la propria salute. «Restate a casa – dicono i responsabili sindacali – mancando le condizioni di sicurezza la Rsu chiederà la copertura in Cigo. Fim Fiom e Uilm territoriali hanno scritto al prefetto, informandolo ed evidenziando la mancata applicazione del protocollo di sicurezza e la relativa forzatura da parte della direzione aziendale.

«Whirlpool – conclude il sindacato dei metalmeccanici – non è connessa ad alcuna filiera essenziale, come già scritto in precedenza il 14 aprile scorso, alla prefettura. Inoltre l’azienda non sta applicando le misure di sicurezza previste dal protocollo nazionale firmato con Fim Fiom e Uilm lo scorso 17 aprile e dalle implementazioni allo stesso definite con la Rsu di Cassinetta proprio oggi».