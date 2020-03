Coronavirus: aggiornamenti dal 23 al 29 marzo

DOMENICA 29 MARZO

La situazione secondo il Dipartimento della Protezione civile

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 66.414 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 86.498 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 23.895 in Lombardia, 9.361 in Emilia-Romagna, 6.648 in Veneto, 6.347 in Piemonte, 2.850 nelle Marche, 3.170 in Toscana, 2.060 in Liguria, 2.013 nel Lazio, 1.292 in Campania, 1.164 nella Provincia autonoma di Trento, 1.236 in Puglia, 1.027 in Friuli Venezia Giulia, 833 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.158 in Sicilia, 925 in Abruzzo, 824 in Umbria, 413 in Valle d’Aosta, 496 in Sardegna, 469 in Calabria, 147 in Basilicata e 86 in Molise.

Sono 10.950 le persone guarite. I deceduti sono 9.134, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

SABATO 28 MARZO

La giornata volge al termine con una buona notizia:

Purtoppo anche oggi diverse comunicazioni dai sindaci: i nuovi casi della giornata

Il bollettino giornaliero: altri 57 casi positivi nel varesotto

La fortunata situazione di Castello Cabiaglio

Due appelli importanti

Due storie di solidarietà:

I sindacati del settore sanitario intervengono sui massacranti turni del personale ospedaliero, a cui è stato chiesto “un’ulteriore sforzo”

Nel pomeriggio arriva la risposta del direttore delegato alle relazioni sindacali:

La testimonianza di un infermiere in Canton Ticino

La giornata comincia con una notizia attesa da tempo: non c’è l’ufficialità, ma il consiglio superiore della Sanità da indicazioni verso la proroga dell’emergenza

VENERDì 27 MARZO

TROVATA LA SOLUZIONE ALLE TENSIONI TRA BERNA E BELLINZONA

Il messaggio del Presidente Fontana

Comunicazione del presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia Emanuele Monti

L’aggiornamento del Dipartimento della Protezione civile

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 62.013 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 80.539 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 22.189 in Lombardia, 8.850 in Emilia-Romagna, 6.140 in Veneto, 5.950 in Piemonte, 2.795 nelle Marche, 2.973 in Toscana, 2.027 in Liguria, 1.835 nel Lazio, 1.169 in Campania, 1.094 nella Provincia autonoma di Trento, 1.095 in Puglia, 954 in Friuli Venezia Giulia, 791 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.095 in Sicilia, 860 in Abruzzo, 770 in Umbria, 378 in Valle d’Aosta, 462 in Sardegna, 372 in Calabria, 133 in Basilicata e 81 in Molise.

Sono 10.361 le persone guarite. I deceduti sono 8.165, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

GIOVEDI’ 26 MARZO

Scarica il nuovo modello di autocertificazione

Il presidente Fontana: nuovo picco di casi



Protezione Civile: Borrelli negativo al Coronavirus Il tampone rino-faringeo per la ricerca di Coronavirs effettuato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha dato esito negativo. Il dott. Borrelli, che attualmente continua ad accusare un lieve stato influenzale, continuerà a lavorare dalla sua abitazione in costante contatto con il Comitato Operativo e l’Unità di Crisi.

I DATI DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 57.521 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 74.386 i casi totali. Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 20.591 in Lombardia, 8.256 in Emilia-Romagna, 5.745 in Veneto, 5.556 in Piemonte, 2.639 nelle Marche, 2.776 in Toscana, 1.826 in Liguria, 1.675 nel Lazio, 1.072 in Campania, 1.058 nella Provincia autonoma di Trento, 1.023 in Puglia, 911 in Friuli Venezia Giulia, 748 nella Provincia autonoma di Bolzano, 936 in Sicilia, 738 in Abruzzo, 686 in Umbria, 375 in Valle d’Aosta, 412 in Sardegna, 333 in Calabria, 112 in Basilicata e 53 in Molise. Sono 9.362 le persone guarite. I deceduti sono 7.503, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

MERCOLEDI’ 25 MARZO

I numeri del contagio nel Varesotto e in Lombardia

La conferenza stampa del Consiglio federale

I contagi in Canton Ticino continuano a salire

Il Consiglio federale svizzero ha approvato misure a sostegno delle imprese

Angelo Borrelli ha la febbre

Dopo Guido Bertolaso, anche il commissario del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli ha comunicato di avere la febbre. Lo ha comunicato lo stesso Dipartimento per avvertire che il tradizionale appuntamento per fare il punto della situazione in programma alle 18 è sospeso. Il commissario è in attesa dell’esito del tampone a cui è stato sottoposto per verificare se si tratta di infezione da Covid 19

CANTON TICINO

Cresce nuovamente il numero di pazienti positivi al Coronavirus in Canton Ticino. I positivi sono saliti a quota 1.351 mentre i decessi sono 60.

I dati evidenziano 7 decessi in più nelle ultime 24 ore e 143 ulteriori casi di contagio.

ULTIMO BOLLETTINO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 54.030 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 69.176 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 19.868 in Lombardia, 7.711 in Emilia-Romagna, 5.351 in Veneto, 5.124 in Piemonte, 2.497 nelle Marche, 2.519 in Toscana, 1.692 in Liguria, 1.545 nel Lazio, 992 in Campania, 848 in Friuli Venezia Giulia, 975 nella Provincia autonoma di Trento, 699 nella Provincia autonoma di Bolzano, 940 in Puglia, 799 in Sicilia, 622 in Abruzzo, 624 in Umbria, 379 in Valle d’Aosta, 395 in Sardegna, 304 in Calabria, 91 in Basilicata e 55 in Molise.

Sono 8.326 le persone guarite. I deceduti sono 6.820, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

MARTEDI’ 24 MARZO

Dalla Svizzera

Un mese di emergenza all’ospedale di Gallarate

Il primo paziente da coronavirus di Gallarate esce dall’ospedale

La diretta dal Canton Ticino



La decisione è stata annunciata dallo stesso primo ministro giapponese

IN DIRETTA IL PRESIDENTE FONTANA



I dati del Dipartimento della Protezione civile

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 50.418 persone risultano positive al virus. Ieri, lunedì 23 marzo, sono stati rilevati 63.927 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 18.910 in Lombardia, 7.220 in Emilia-Romagna, 4.986 in Veneto, 4.529 in Piemonte, 2.358 nelle Marche, 2.301 in Toscana, 1.553 in Liguria, 1.414 nel Lazio, 929 in Campania, 771 in Friuli Venezia Giulia, 914 nella Provincia autonoma di Trento, 688 nella Provincia autonoma di Bolzano, 862 in Puglia, 681 in Sicilia, 605 in Abruzzo, 556 in Umbria, 379 in Valle d’Aosta, 343 in Sardegna, 280 in Calabria, 89 in Basilicata e 50 in Molise.

Sono 7.432 le persone guarite. I deceduti sono 6.077, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

LUNEDI’ 23 MARZO

PAZIENTI ITALIANI IN OSPEDALI TEDESCHI

Otto pazienti, positivi al coronavirus, saranno trasferiti negli ospedali della Germania. È stato il commissario della Protezione civile Borrelli a dare la notizia: i primi due sono già stati spostati. Ad accoglierli alcune strutture della Sassonia

La diretta da Palazzo Lombardia



La Svizzera chiude altri valichi

Con l’attività del Canton Ticino ridotta, l’Amministrazione federale delle dogane ha stabilito la chiusura di altri tre valichi tra il Ticino e l’Italia: Brusata, Dirinella (chiusura totale) e Gandria (chiusura dalle 20 alle 5).

Da oggi, quindi, alle 23, rimarranno aperti e transitabili 5 principali valichi: Chiasso Brogeda, Chiasso strada, Madonna di Ponte, Ponte Tresa e Stabio. Per quanto riguarda il traffico delle persone, restano valide le restrizioni relative all’entrata. Lo svolgimento del traffico merci non subirà restrizioni.

Intervista in diretta con Attilio Fontana

Ultimo bollettino della situazione in Canton Ticino. Questa mattina i casi erano 1165 con 48 persone decedute, di cui 11 questa mattina

L’ultimo rilevamento del Dipartimento della Protezione Civile

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 46.638 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 59.138 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 17.885 in Lombardia, 6.390 in Emilia-Romagna, 4.644 in Veneto, 4.127 in Piemonte, 2.231 nelle Marche, 2.144 in Toscana, 1.351 in Liguria, 1.272 nel Lazio, 866 in Campania, 738 in Friuli Venezia Giulia, 885 nella Provincia autonoma di Trento, 648 nella Provincia autonoma di Bolzano, 748 in Puglia, 596 in Sicilia, 539 in Abruzzo, 500 in Umbria, 354 in Valle d’Aosta, 327 in Sardegna, 260 in Calabria, 81 in Basilicata e 52 in Molise.

Sono 7.024 le persone guarite. I deceduti sono 5.476, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

I casi di coronavirus nel mondo sono quasi 340.000, mentre il numero dei decessi ha superato i 14.700. I guariti sfiorano quota 99.000.