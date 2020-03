Primo caso positivo a Daverio

Primo caso di contagio a Daverio.

Il sindaco Franco Martino scrive ai residenti per avvisarli di aver ricevuto conferma dalle Autorità sanitarie, tramite comunicazione della Prefettura di Varese, che

un residente è risultato positivo al tampone. Si trova ricoverato in ospedale mentre la famiglia è in quarantena.

« La situazione è monitorata e noi siamo pronti a dare supporto e disponibilità per eventuali bisogni, ad oggi non necessari. A lui e famiglia vanno i nostri più sinceri auguri di pronta guarigione.

Ad ora, non vi sono altre comunicazioni ufficiali, neppure di Osservati (persone lasciate dai Medici prudenzialmente a casa, in c.d. “quarantena”), ma la situazione chiaramente può cambiare in ogni momento.

Ricordo che, per poter dare un supporto a persone e famiglie con ospedalizzati o cautelativamente lasciati almeno 14 giorni a casa, resta l’obbligo di tempestiva comunicazione anche all’Autorità Sanitaria Locale (che, nei Comuni come il nostro, è il Sindaco) da parte degli interessati o degli enti preposti contattati.

Chiedo a tutti voi di continuare a collaborare, anche continuando a rispettare le regole (fissate dai decreti governativi, indicazioni ministeriali e di protezione civile, ordinanze regionali e locali) volte a limitare la diffusione dei contagi (a partire dall’indicazione generale di restare in casa, salvo per le necessità previste».

Per chi si trovasse in difficoltà, sono attivi gli uffici comunali (t. 0332 947135) e il n. attivato per servizi sociali d’urgenza (331.2882806, ogni mattina dal lunedì al venerdì) per le persone, senza rete familiare o amicale a supporto, in difficoltà a reperire quanto necessario (spesa alimentare, medicine).

« La situazione è monitorata, siamo nel periodo più complesso ma che tutti insieme possiamo affrontare, per uscire quanto prima da questo difficile periodo, migliorati sia come persone che come comunità».