Mamma e bimba di due mesi positive al coronavirus

Il sindaco di Cadegliano Viconago, Arnaldo Tordi, ha rilasciato nella giornata di martedì 24 marzo una dichiarazione nel gruppo “Sei di Cadegliano Viconago se..” per tenere a bada i curiosi:” Al fine di far conoscere alla cittadinanza l’attuale situazione del corona-virus a Cadegliano Viconago, vi comunico che le persone positive accertate sul territorio, ad oggi sono tre, di cui: uno ricoverato in ospedale e due in quarantena presso la propria abitazione dopo l’avvenuto ricovero e le successive dimissioni dal nosocomio. Faccio un invito: apprendere la notizia ed evitare di fare domande alle quali non verrà data alcuna risposta per ragioni di privacy. ”

Ma inaspettatamente una giovane mamma commenta l’intervento del primo cittadino rivelando di essere lei, insieme alla sua neonata di appena due mesi, una delle tre persone contagiate:” Non è il segreto di puncinella: sono io una delle persone positive, ho quasi 27 ANNI… e con me è positiva la mia bambina di soli 2 MESI! Ho deciso di rendere note le nostre generalità perché tutti devono sapere e capire che questo maledetto virus non risparmia nessuno, nemmeno una neonata!

Quindi STATE A CASA!!!! Debelliamo in fretta questo mostro, insieme!!

Ne approfitto per ringraziare tutti degli auguri e soprattutto l’amministrazione comunale per l’aiuto e il sostegno che ci stanno fornendo! Grazie di cuore”.