Due nuovi positivi a Cugliate Fabiasco

“Se fino ad ora il nostro territorio era stato colpito marginalmente dalla pandemia, ora iniziamo a pagare le conseguenze da contatti esterni”, puntualizza il primo cittadino Angelo Filippini in un breve video pubblicato mercoledì 25 marzo su Facebook.

Dalle precisazioni del sindaco si evince che i due nuovi casi sono totalmente scollegati dal precedente, che riguardava un anziano ricoverato presso una struttura fuori provincia e che purtroppo non ce l’ha fatta.

“Sono due casi ancora non ufficialmente dichiarati sul sito della prefettura, ma di cui siamo venuti a conoscenza”. Per i loro familiari sono scattate le misure di quarantena previste e il sindaco rassicura che i contatti avuti da queste persone negli scorsi giorni sono stati estremamente rari. I due positivi sono invece al momento ricoverati.

Presso il comune era già stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), attivo grazie ai volontari della protezione civile e a quelli del municipio, a disposizione dei familiari dei contagiati in primis, ma anche dei cittadini qualora dovessero sorgere altre necessità, “mai come ora è necessario seguire le regole che ci sono state date e uscire di casa solo per estrema necessità.”