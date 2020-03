Da oggi il divieto per le persone fisiche di spostamenti tra comuni

I ministeri dell’Interno e quello della Salute hanno predisposto un’ordinanza che «Da oggi (22 marzo, ndr), su tutto il territorio nazionale, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano. Uniche eccezioni: comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute».

La misura serve ad evitare ciò che è successo nelle scorse settimane, ovvero l’esodo da nord verso sud aumentando così le probabilità di contagio. Questa disposizione rimarrà in vigore fino al prossimo decreto del Presidente del consiglio dei ministri. (Fonte ministero dell’Interno)