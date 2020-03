I numeri del contagio: nel Varesotto sono 450 i tamponi positivi, 29 in più in un giorno

Il bollettino ufficiale di martedì 24 marzo con i numeri del contagio in Regione Lombardia, sulla base dei tamponi effettuati, porta a 30.703 i casi positivi registrati dall’inizio dell’emergenza. Per la provincia di Varese i casi positivi sono 45 con un incremento di 29 pazienti rispetto a ieri.

In tutta la Regione sono 9.711 le persone ricoverate in ospedale (445 in più rispetto a ieri). In totale 1.194 sono nei reparti di terapia intensive per Covid, cresciuti di 11. I decessi sono saliti a 4.178, sono 402 persone in più nelle ultime 24 ore.

In provincia di Varese i comuni con più pazienti risultati positivi al tampone sono concentrati soprattutto a sud della provincia, sono Busto Arsizio (la città del Varesotto più colpita, con 68 persone), Caronno Pertusella (42), Saronno e Gallarate.

I casi per provincia

Bergamo 6728

Brescia 6298

Como 635

Cremona 3061

Lecco 1015

Lodi 1860

Monza Brianza 1454

Milano 5701

Mantova 1093

Pavia 1499

Sondrio 253

Varese 450

altro/in fase di verifica 656