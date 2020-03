Salgono a tre i contagiati a Mornago

“I casi positivi sono saliti a tre per il Comune di Mornago”.

Lo scrive l’amministrazione comunale sulla propria pagina Facebook che prosegue: “In provincia siamo SALITI VERTIGINOSAMENTE a 748 contagiati.

Questi dati ci spingo ulteriormente a SOLLECITARE l’adozione di comportamenti responsabili rispettando quanto imposto dalle disposizioni Nazionali e Regionali

‼️ RESTATE A CASA non è solo un invito ma deve essere uno stile di vita, unico modo per poter invertire la rotta del contagio.

Comportamenti irrispettosi, oltre a non rispettare la legge sono pericolosi per l’incolumità di tutta la comunità‼️”