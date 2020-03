Coronavirus, la situazione in Ticino

Cresce il numero dei contagi da Coronavirus in Canton Ticino. Secondo le ultime rilevazioni i pazienti positivi sono 1211, 46 in più in un giorno. Il vicino Cantone resta il territorio più colpito dal Covid-19 in Svizzera.

Preoccupa anche il numero dei decessi che è salito a 53, 5 in più solo nelle ultime 24 ore.

C’è grande attenzione anche per gli sviluppi che potrebbe avere il confronto tra Berna e il Ticino sul provvedimento del Consiglio di Stato che ha portato alla chiusura dei cantieri e delle attività produttive non essenziali.

Una decisione sostenuta a livello territoriale da tutte le forze politiche ma che a livello federale fa discutere. In particolare al Ticino viene contestata la mancanza di competenza su un tema come questo da considerarsi invece federale. Dal canto suo il Cantone rivendica la necessità di adottare in tempi brevi tutte le misure necessarie al fine di tutelare la salute pubblica in un momento di emergenza.