A Gazzada Schianno tre persone ricoverate e dieci in quarantena

L’Amministrazione comunale di Gazzada Schianno, con una nota ufficiale, ha aggiornato i dati sui contagi da coronavirus in paese.

I cittadini ricoverati in ospedale sono saliti a tre, mentre sono 10 le persone in isolamento domiciliare. Non si registrano decessi ma nemmeno persone guarite.

Gli amministratori cittadini ricordano che sono state attivate tutte le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché le raccomandazioni preventive diffuse da Protezione civile nazionale e Istituto superiore di sanità sono in attuazione ed è operativo da alcune settimane il Con (Centro operativo comunale).

Il sindaco e gli amministratori ringraziano la cittadinanza per l’impegno di tutti a rispettare le regole di tutela individuale e collettiva emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Sanità e chiedono a tutti di continuare ad attenersi alle normative vigenti riguardo il contenimento della diffusione del virus Covid-19, causa della SARS-CoV-2.

Tutte le informazioni utili per la cittadinanza sono pubblicate sul portale web del Comune (comune.gazzada-schianno.va.it) e diffuse attraverso i canali social ufficiali del Comune (Messaggistica SMS, WaGazzadaSchianno, Newsletter comunale).