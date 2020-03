Besozzo piange la perdita di un concittadino positivo al Coronavirus

“Cari Concittadini, devo purtroppo comunicarvi, con enorme tristezza, che sono stato informato questa mattina del decesso di un nostro caro concittadino positivo al Coronavirus Covid-19”. È il sindaco Riccardo del Torchio a comunicare ai cittadini la notizia e ad aggiornare la cittadinanza sulla situazione in paese, “È per me molto doloroso dare la notizia, stringo in un abbraccio la famiglia porgendo le sentite condoglianze di tutta l’amministrazione e garantendo loro tutto il supporto possibile”.

“Vi aggiorno sulla presenza di altri 2 nuovi casi risultati positivi, già presi in carico dalle autorità sanitarie, uno ospedalizzato e uno presso il proprio domicilio, i cui contatti familiari e di vicinanza sono stati avvisati e messi in isolamento, con il supporto del Centro Operativo Comunale – spiega Del Torchio -. Fortunatamente invece, posso rassicurare sui primi due casi conosciuti, che sono ora in fase di miglioramento”.