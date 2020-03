“Il numero dei casi si sta stabilizzando. Presto il calo”

«Il balzo di ieri è stato anomalo, la linea di progressione dei contagi si va assestando e presto assisteremo, ci auguriamo, al calo progressivo». Dopo le cifre preoccupanti fornite ieri, il Presidente Attilio Fontana ha incontrato la stampa per fornire una visione di insieme più confortante: « Nonostante l’alto processamento di tamponi anche in data odierna, vediamo a una riduzione nell’aumento dei contagi. La media degli ultimi cinque giorni ci fa ben sperare. È il momento di non sollevare la guardia ma di proseguire così, seguendo l’esempio della città cinese di Wuhan».

Regione Lombardia procede dunque con la serrata e i dati delle cellule telefoniche dimostrano che i lombardi si stanno adeguando alle richieste di isolamento sociale: in una settimana c’è stata una diminuzione del 7% dei movimenti.

Sul fronte tamponi, la notizia è che ora basta un solo sintomo per essere sottoposto al test di controllo: «La capacità dei nostri laboratori di analisi , però, è già al massimo» ha commentato però Fontana.

Sul fronte delle mascherine, sono arrivate dal Politecnico le indicazioni sulle caratteristiche che devono avere i tessuti per produrre mascherine da un lato e camici dall’altro. La produzione di mascherine è già partita e si spera di arrivare a una produzione autonoma sufficiente mentre per i camici ha messo a disposizione i propri laboratori Giorgio Armani.

Con una delibera di giunta, infine, è stato assegnato al Policlinico di Milano il nuovo ospedale che dovrebbe inaugurare già la prossima settimana.



Resta alta la preoccupazione per le case di riposo per anziani: « Siamo in contatto con le RSA e stiamo seguendo i casi: grazie ai tamponi con un solo sintomo si potrà agire più tempestivamente per contenere la situazione» ha detto il presidente senza però indicare una strategia più dettagliata,.