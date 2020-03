La comunità di Cantello piange la prima vittima del contagio da coronavirus.

A darne l’annuncio in serata il sindaco Chiara Catella, con un messaggio commosso sulla pagina Facebook del Comune: «È stata una giornata dolorosa. Forse la peggiore da quando è iniziata questa emergenza. Sono stata combattuta sino all’ultimo se essere proprio io – da questa pagina – a dare la terribile notizia che già in molti saprete. Ho scelto il silenzio, perché è l’unica forma di rispetto che conosco, davanti a queste cose. Poi ci ho pensato tanto, tutto il giorno, e ho pensato che da quando siamo partiti per questo viaggio, ci siamo sempre tenuti per mano. Sempre. In ogni momento. E non me la sento di lasciarvela proprio adesso».

La vittima, una donna ricoverata da alcuni giorni in condizioni molto serie è mancata ieri pomeriggio.

Dal sindaco il cordoglio di tutta l’Amministrazione e della comunità per la famiglia della donna, e ai suoi concittadini un invito a stringersi, ora più che mai, per affrontare insieme questo difficile momento.