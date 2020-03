Svizzera, restrizioni alle frontiere estese a tutti gli Stati

Restrizioni alle frontiere in Svizzera estese dalla mezzanotte a tutti gli Stati ad eccezione del Liechtenstein. È quanto ha stabilito oggi il Consiglio federale al fine di potenziare la protezione della popolazione dal coronavirus.

Già dalla settimana scorsa il Consiglio federale aveva emanato restrizioni d’entrata per i passeggeri provenienti per via terrestre o aerea da Italia, Francia, Germania, Austria, Spagna e da tutti gli Stati non aderenti a Schengen. Da mezzanotte le condizioni d’entrata inasprite valgono anche per i voli da tutti i restanti Stati Schengen ad eccezione del Principato del Liechtenstein. I competenti organi dell’UE sono stati informati al riguardo.

CHI PUO’ ENTRARE IN SVIZZERA

L’entrata nella Confederazione è ammessa solo per le persone con un titolo di soggiorno svizzero, che devono recarsi in Svizzera per motivi di lavoro o che si trovano in una situazione di assoluto bisogno. Restano ammessi il traffico di transito e il traffico delle merci.

Gli Stati che hanno aderito all’Accordo sulla libera circolazione delle persone sono autorizzati a limitare la circolazione delle persone per motivi d’ordine, sicurezza o sanità pubblici. L’estensione delle restrizioni d’entrata agli Stati UE/AELS è stata emanata nel rispetto del principio della parità di trattamento ed è conforme all’ordinanza COVID-19.