Greta Thumberg annuncia: “Ho i sintomi del contagio”

Greta Thunberg è probabilmente positiva al coronavirus.

È la stessa attivista a comunicarlo attraverso il suo profilo Instagram. La ragazza si era messa in quarantena dopo che, di ritorno da un viaggio in Europa centrale, aveva iniziato a sentire i sintomi. Anche suo padre ha accusato febbre e mal di gola e tosse. «In Svezia non puoi avere il test del Covid-19 a meno che tu non abbia bisogno di cure mediche urgenti – ha spiegato Greta – A tutti i malati viene detto di restare a casa e di isolarsi».

«Noi che non apparteniamo a un gruppo a rischio – ha detto Greta – abbiamo una responsabilità enorme, le nostre azioni possono fare la differenza tra la vita e la morte per molti altri. Quindi segui i consigli degli esperti e delle autorità locali e #StayAtHome per rallentare la diffusione del virus».