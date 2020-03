Coronavirus, nuovo caso a Casciago

C’è un nuovo contagiato da Covid-19 a Casciago. È stato il sindaco Mirko Reto a comunicarlo alla cittadinanza, con un post sui social.

Cari concittadini, purtroppo ho appreso di un secondo caso di COVID-19 nel nostro territorio. Ringrazio la famiglia per avermi dato tempestiva comunicazione, confermata successivamente dall’ospedale di Circolo di Varese, sono loro vicino e faccio i miei più cari auguri di una pronta guarigione.

Rinnovo ancora una volta l’invito a tutti al rispetto delle regole, in questo momento l’unica arma a nostra disposizione è l’isolamento sociale. Non scoraggiamoci, per quanto difficile la situazione, ne usciremo presto.