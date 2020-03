Commissari interni e presidente esterno per la maturità 2020

Un Esame di Stato serio che certifichi realmente lo sviluppo degli apprendimenti acquisiti. Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, parlando in Senato durante il “question time”, ha anticipato di voler confermare la prova finale del percorso scolastico. Sarà condotta da una commissione formata da membri interni che conoscano la storia di ciascuno studente ma con un presidente esterno a garanzia della legittimità dell’esame finale.

Il Ministro ha quindi confermato le anticipazioni che indicavano l’appuntamento con l’Esame di Stato anche se maggiori dettagli sulla concreta operatività e suddivisione delle prove verranno forniti nelle prossime settimane.

Il Ministro ha poi parlato della didattica a distanza che ha coinvolto oltre il 90% degli studenti e degli 85 milioni di euro stanziati per aiutare gli 8,3 milioni di alunni a proseguire la scuola on line i cui termini di ripresa non sono ancora noti: « Le scuole riapriranno se e quando ci saranno le condizioni» ha dichiarato.

Unica certezza è che l’anno scolastico viene considerato valido.