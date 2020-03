Cairate, un contagio in più nell’ultima settimana

Il numero dei contagiati a Cairate sale a tre: lo ha comunicato ieri sera (venerdì, ndr) il sindaco Paolo Mazzucchelli in un video su Facebook indirizzato ai suoi concittadini. Mazzucchelli ha poi annunciato che il primo cairatese ad essere stato dichiarato positivo al Covim-19 è purtroppo deceduto: “Era una persona che soffriva già di un’altra patologia, pertanto questo virus è andato ad aggredire un fisico già provato. Ai suoi famigliari ho espresso la vicinanza di tutta la comunità”.

Il sindaco ha poi anticipato che due cittadini “stanno attendendo l’esito del tampone, ma si è fiduciosi perché le loro condizioni negli ultimi giorni sono in miglioramento”. Dieci è infine il numero dei cairatesi in isolamento domiciliare: a loro il Comune garantisce tutti i servizi e tutto ciò di cui hanno bisogno. Cinque persone, precedentemente in isolamento preventivo, ne sono invece usciti perché fortunatamente non hanno manifestato i sintomi da contagio.

In merito ai servizi garantiti dall’Amministrazione comunale, il Primo cittadino ha ricordato la pubblicazione sul sito del comune dell’elenco aggiornato dei negozi che garantiscono la consegna dei generi alimentari; ha poi annunciato nuovi servizi, fra cui il numero telefonico per il supporto psicologico, che risponde alla fragilità delle persone in questo momento particolare.