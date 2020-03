Coronavirus, positivo il vicesindaco di Casciago

I casi positivi di Covid-19 a Casciago sono 5 (una persona è deceduta nei giorni scorsi), per la maggior parte persone anziane, ma non solo.

È della serata di sabato 28 marzo la notizia che uno dei positivi è il vicesindaco Stefano Chiesa: ha avvertito tosse e febbre nei giorni scorsi e ieri sera gli è stato fatto il tampone, al quale è risultato positivo.

Le sue condizioni sono buone e respira autonomamente. Per questo anche il sindaco Mirko Reto è in autoisolamento e come lui anche gli altri membri della giunta che hanno incontrato Chiesa nei giorni scorsi.

«Io sto bene e non ho nessun sintomo, coordinerò il lavoro da casa finchè non saranno trascorsi 14 giorni dall’ultima volta che ho incontrato Stefano – spiega Reto con un video messaggio sul profilo Facebook del Comune di Casciago -. Era normale che questo accadesse, che aumentassero i casi dopo la prima positività. Non ci allarmiamo, ma andiamo avanti ad autoproteggerci, isolandoci a casa, uscendo il meno possibile, tutelando noi stessi e gli altri. L’amministrazione comunale c’è, combattiamo il virus con l’isolamento. È dura, ma ce la faremo. Io vi aggiornerò ogni giorno: non ci dobbiamo scoraggiare, ce la faremo».

IL MESSAGGIO DEL SINDACO DI CASCIAGO MIRKO RETO