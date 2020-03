Fontana: “Aumentato il numero dei contagiati rispetto al previsto”

«Aumentato il numero dei contagiati rispetto al trend dei giorni scorsi. Bisogna fare degli approfondimenti. Siamo sui 2.500 contagiati in più». Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, esordisce con queste parole la quotidiana conferenza stampa sull’emergenza Coronavirus. Dopo questa breve introduzione, senza fornire ulteriori dati che saranno dati nel corso della giornata, il presidente ha voluto rispondere alle polemiche sollevate sui tamponi da effettuare.

«Qualcuno sta sollevando polemiche abbastanza infondate. Queste polemiche contribuiscono ad aumentare angoscia nei cittadini e non mi va bene: questo non è accettabile. Ci sono già tante limitazioni e preoccupazioni per il futuro economico, non accetto che si sollevino altre polemiche inutili. Mi riferisco alle speculazioni sulla questione tamponi. Si stanno seguendo i protocolli come indicato. Noi siamo la Regione che ha fatto in assoluto il maggior numero di tamponi in tutto il paese e abbiamo rispettato rigorosamente quanto detto di fare dai massimi istituti sanitari del nostro paese. Lunedì abbiamo inviato una richiesta al comitato tecnico scientifico nella quale si chiede se le linee guida mandate a suo tempo per i tamponi debbano essere confermate. Non abbiamo avuto risposta ad oggi, quindi rimane in vigore quando è in nostro possesso».