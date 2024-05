Nonno cocaina, arrestato a Novara con 19 dosi e 24 mila euro in contanti

Pluri pregiudicato, 70 anni, guadagnava dallo spaccio di coca. Almeno questa è l’accusa che la squadra Mobile di Novara muov nei riguardi dell’anziano che nella mattina del 13 maggio nel corso dei servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti ha arrestato in flagranza di reato l’anziano.

Il settantenne, residente a Novara, cittadino italiano, è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, ai sensi dell’art. 73 c. 1 bis D.P.R. 309/90. L’uomo, vecchia conoscenza dell’Antidroga, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, dalla propria abitazione di residenza.

L’atto consentiva di rinvenire sostanza stupefacente, già suddivisa in 19 dosi, rinchiuse in piccoli contenitori di carta stagnola oltre a materiale per “tagliare” la sostanza stupefacente e due bilancini di precisione. Oltre al materiale, nella disponibilità del soggetto, venivano rinvenuti circa 24.000 Euro in contanti presumibilmente legati all’attività di spaccio.

La sostanza stupefacente rivenuta, analizzata presso il locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica è risultata essere cocaina per un peso totale lordo di 8,4 grammi. Al termine degli atti di rito la persona è stata associata presso la locale Casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria.