Aggiornamenti settimana dal 13 al 19 aprile

DOMENICA 19 APRILE

ORE 18.35

ORE 18.00

SABATO 18 APRILE

ORE 17.00

ORE 12.00

ORE 11.00

ORE 10.00

ORE 9.00

VENERDI’ 17 APRILE

ORE 11.30

ORE 11.00

ORE 10.30

ORE 10.00

ORE 9.30

ORE 9.00

ORE 8.30

In Canton Ticino nelle ultime 24 ore sono stati registrati 24 nuovi casi di contagio per un totale di 2.977 casi. Un solo decesso nell’ultima giornata che porta a 270 il totale dall’inizio della pandemia. 580 le persone dimesse dall’inizio dell’emergenza

ORE 8.00

0re 7.00

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 106.607 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 168.941 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 33.090 in Lombardia, 13.663 in Emilia-Romagna, 13.783 in Piemonte, 10.800 in Veneto, 6.613 in Toscana, 3.437 in Liguria, 3.124 nelle Marche, 4.144 nel Lazio, 3.118 in Campania, 2.087 nella Provincia autonoma di Trento, 2.625 in Puglia, 1.330 in Friuli Venezia Giulia, 2.108 in Sicilia, 1.850 in Abruzzo, 1.593 nella Provincia autonoma di Bolzano, 536 in Umbria, 865 in Sardegna, 847 in Calabria, 518 in Valle d’Aosta, 273 in Basilicata e 203 in Molise.

Sono 40.164 le persone guarite. I deceduti sono 22.170, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

GIOVEDI’ 16 APRILE

ORE 20.00

ORE 19.15

ORE 19.00

ORE 18.45

ORE 18.30

ORE 17.00

ORE 16.30

ORE 16.00

ORE 15.00

https://www.malpensanews.it/2020/04/arriva-a-malpensa-unaltra-maxispedizione-di-mascherine/848843/

ORE 12.00

ORE 11.45

ORE 11.30

ORE 11.15

ORE 11.00

CANTON TICINO

Sono 26 i nuovi casi di contagio che si sono registrati in Canton Ticino mentre si contano 6 nuove vittime. Il bilancio aggiornato è di 2.953 contagi accertati e 269 morti. Le persone dimesse dagli ospedali sono passate da 548 a 568

In Svizzera si contano ormai più di 26.000 casi accertati e circa un migliaio le vittime.

ORE 10.00

ORE 7.00

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 105.418 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 165.155 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 32.921 in Lombardia, 13.577 in Emilia-Romagna, 13.195 in Piemonte, 10.789 in Veneto, 6.417 in Toscana, 3.464 in Liguria, 3.097 nelle Marche, 4.047 nel Lazio, 3.087 in Campania, 2.104 nella Provincia autonoma di Trento, 2.573 in Puglia, 1.394 in Friuli Venezia Giulia, 2.081 in Sicilia, 1.810 in Abruzzo, 1.576 nella Provincia autonoma di Bolzano, 582 in Umbria, 870 in Sardegna, 819 in Calabria, 548 in Valle d’Aosta, 261 in Basilicata e 206 in Molise.

Sono 38.092 le persone guarite. I deceduti sono 21.645, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

MERCOLEDI’ 15 APRILE

ORE 20.30

ORE 20.00

ORE 19.30

ORE 19.00

ORE 17.30

ORE 17.00

ORE 16.30

ORE 16.00

ORE 15.30

ORE 15.15

ORE 15.00

ORE 14.00

ORE 13.00

ORE 10.10

ORE 11.00

ORE 10.00

Canton Ticino

Sono 5 i morti nelle ultime 24 ore in canton Ticino. La cifra è stata comunicata dalle autorità cantonali. Il totale dei contagi dall’inizio della pandemia è di 2927 casi, 15 in più rispetto a ieri. Il totale delle vittime è di 263, 524 i dimessi

ORE 7.30

ORE 7.00

Dipartimento della Protezione civile

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 104.291 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 162.488 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 32.363 in Lombardia, 13.778 in Emilia-Romagna, 13.055 in Piemonte, 10.736 in Veneto, 6.352 in Toscana, 3.466 in Liguria, 3.095 nelle Marche, 4.022 nel Lazio, 3.094 in Campania, 2.082 nella Provincia autonoma di Trento, 2.552 in Puglia, 899 in Friuli Venezia Giulia, 2.071 in Sicilia, 1.800 in Abruzzo, 1.564 nella Provincia autonoma di Bolzano, 622 in Umbria, 900 in Sardegna, 816 in Calabria, 559 in Valle d’Aosta, 265 in Basilicata e 200 in Molise.

Sono 37.130 le persone guarite. I deceduti sono 21.067, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

MARTEDI’ 14 APRILE

ORE 20.00

ORE 19.00

ORE 18.35

ORE 18.30

ORE 17.30

La Diretta da palazzo Lombardia

ORE 17.00

ORE 16.35

ORE 16.30

ORE 16.00

ORE 15.00

ore 14.30

ORE 14.00

ORE 11.00

ORE 10.00

ORE 8.00

ORE 7.30

ORE 7.00

ORE 7.00

Dipartimento della Protezione civile

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 103.616 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 159.516 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 31.935 in Lombardia, 13.818 in Emilia-Romagna, 12.765 in Piemonte, 10.766 in Veneto, 6.257 in Toscana, 3.365 in Liguria, 3.080 nelle Marche, 3.920 nel Lazio, 3.062 in Campania, 2.080 nella Provincia autonoma di Trento, 2.512 in Puglia, 1.307 in Friuli Venezia Giulia, 2.050 in Sicilia, 1.778 in Abruzzo, 1.537 nella Provincia autonoma di Bolzano, 625 in Umbria, 914 in Sardegna, 791 in Calabria, 582 in Valle d’Aosta, 270 in Basilicata e 202 in Molise.

Sono 35.435 le persone guarite. I deceduti sono 20.465, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.