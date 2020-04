Uffici postali ancora chiusi. “Ecco le aperture di questa settimana”

«L’ufficio postale doveva essere aperto da oggi, ma è ancora chiuso». La segnalazione arriva da varie località della provincia, ma soprattutto da Varese, dove molti aspettavano la riapertura degli uffici postali di quartiere.

Poste Italiane aveva stilato una lista di uffici che avrebbero riaperto dal 14 aprile, dopo la riorganizzazione attivata per rispondere a carenze di personale, necessità di sanificazione, installazione di protezioni per gli addetti.

Ora, il punto sta prima di tutto nella indicazione temporale: gli uffici riaprono non il 14 aprile, ma dal 14 aprile. Nel senso che seguono aperture solo in alcuni giorni della settimana. E quindi: alcuni hanno riaperto oggi, martedì 14 aprile, altri apriranno mercoledì 15 e così via.

Ma allora come si fa a capire? L’indicazione che veniva da Poste Italiane è che occorre verificare sempre sul sito. La pagina di riferimento per la ricerca degli uffici postali aperti è questa: si scrive CAP o località e compaiono uffici postali e punti posta, cliccando su ognuno e selezionando “orari” in alto compare l’indicazione.

Il problema è che le indicazioni non sono aggiornati: l’ufficio di San Macario, frazione di Samarate, ad esempio risulta chiuso del tutto (anche se al sindaco risulta debba essere aperto giovedì 15 aprile). Così l’ufficio di via Dalmazia a Varese, quartiere San Fermo. E così ancora Mombello e Cimbro, frazioni rispettivamente di Laveno Mombello e Vergiate. O ancora, tornando nel Sud della provincia, Castellanza 1 e Busto Arsizio 3, che risultano ancora del tutto chiusi.

E allora?

Abbiamo verificato punto punto con Poste Italiane

Baraggia di Viggiù: questa settimana sabato 18 aprile, da settimana prossima solo lunedì 8.20-13.45

Cimbro: martedì (oggi era effettivamente aperto) 8.20-13.45

Mombello: mercoledì 8.20-13.45

Oltrona al Lago: giovedì 8.20-13.45

Sant’Ambrogio-Olona: lunedì, mercoledì e venerdì 8.20-13.45

Varese Santo Stefano: venerdì 8.20-13.45

Varese via Dalmazia: di solito lunedì, questa settimana giovedì 16 aprile 8.20-13.45

Varese via Monfalcone: mercoledì 8.20-13.45

Varese via Daverio: lunedì e giovedì 8.20-13.45, sabato 8.20-12.35

Busto Arsizio via Ragazzi del ’99: martedì, giovedì 8.20-13.35, sabato 12.35.

Castellanza 1, via San Camillo: martedì, giovedì 8.20-13.35, sabato 12.35.

San Macario di Samarate: lunedì, mercoledì, venerdì 8.20-13.35

Gli orari valgono per questa settimana, conferme eventuali arriveranno per settimana prossima.