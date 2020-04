A Milano il traffico è crollato. Sia a piedi che in auto

Si inizia a pensare alla Fase 2 con tutte le accortezze del caso. Un team di esperti lavora per capire come muoversi, ma intanto abbiamo passato giorni di accuse contro quelli che non rispettando le regole sarebbero colpevoli del mancato freno alla diffusione del virus.

La premesso d’obbligo è che la migliore e unica azione possibile è la prevenzione e riguarda tutti. Le eccezioni devono essere poche e be motivate. Dalla premessa ci si è fatti prendere la mano e abbiamo assistito a un vero e proprio martellamento mediatico con un tripudio di mezzi e messaggi.

L’Italia sembrava in guerra contro i malfattori tutti dediti a ogni furbizia pur di uscire di casa. Abbiamo scoperto che per pescare i furbetti sono stati utilizzati i droni, gli elicotteri e ogni altro mezzo possibile.

Ma è così vero che gli italiani sono tanto indisciplinati e i milanesi non farebbero eccezione? Dopo tante parole e dati sparati in varie modalità, sono scesi in campo grossi editori e grandi company come Apple.

La foto che vedete è stata pubblicata dall’Economist. Mentre qui trovate il sistema per guardare come è andata in Italia, a Roma e Milano.

Qui i dati degli utenti IOS e qui quelli di Android.

Si può anche scaricare giorno per giorno un dataset con tutti i dati delle principali città del mondo.