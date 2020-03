Covid-19, l’andamento dell’epidemia comune per comune in provincia di Varese

Mentre scriviamo sono 338 le persone positive al Covid-19 in provincia di Varese. Come i lettori sapranno, VareseNews ha scelto, pur dando conto dell’evolversi dell’epidemia sul territorio, di non concentrarsi solo sui numeri. In questo articolo abbiamo raccolto tutti gli articoli scritti ogni volta che il contagio ha colpito uno dei comuni del Varesotto, in una sorta di riassunto di quanto è accaduto dalla fine di febbraio. L’articolo verrà aggiornato a mano a mano che si verificano nuovi episodi.

Casale Litta, 21 marzo

Grantola, 21 marzo

Cislago, 21 marzo

Bardello, 20 marzo

Viggiù, 20 marzo

Castelseprio, 20 marzo

Luino, 20 marzo

Origgio, 19 marzo

Caronno Varesino, 19 marzo

Castellanza, 19 marzo

Gavirate, 19 marzo

Varese, 18 marzo

Besnate, 18 marzo

Azzio, 18 marzo

Biandronno, 18 marzo

Ternate, 17 marzo

Samarate, 17 marzo

Casciago, 17 marzo

Sesto Calende, 16 marzo

Angera, 16 marzo

Uboldo, 16 marzo

Comabbio, 16 marzo

Laveno Mombello, 16 marzo

Cantello, 16 marzo

Solbiate Olona, 16 marzo

Lavena Ponte Tresa, 14 marzo

Besozzo, 14 marzo

Ferno, 14 marzo

Olgiate Olona, 14 marzo

Mornago, 13 marzo

Inarzo, 13 marzo

Morazzone, 13 marzo

Malnate, 12 marzo

Cadegliano Viconago, 12 marzo

Gorla Minore, 11 marzo

Castronno, 9 marzo

Porto Valtravaglia, 9 marzo

Vergiate, 8 marzo

Induno Olona, 8 marzo

Tradate, 7 marzo

Varese, 7 marzo

Albizzate, 7 marzo

Arcisate, 5 marzo

Cassano Magnago, 2 marzo

Saronno, 2 marzo

Varese, 28 febbraio

Busto Arsizio, 28 febbraio